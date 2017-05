Sáenz de Santamaría: "No dejaremos que pongan en peligro a España"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó ayer en Islantilla que el Ejecutivo "no va a permitir que nadie, ni por ambiciones personales ni delirios de ningún tipo, pueda poner en peligro una España unida y solidaria". Una España, abundó durante su intervención en la clausura del Congreso de los populares onubenses, "por la que trabajamos muchos para dejarla mejor de que como la encontramos".

En este sentido Sáenz de Santamaría criticó que al presidente catalán, Carles Puigdemont, "le dé pereza ir al Congreso de los Diputados, no vaya a ser que tenga que escuchar lo que no quiere oír", y responsabilizó a "los que imponen y exigen un referéndum contra la Constitución española" de ser los que impiden que "llegue a buen puerto el diálogo con los que gobiernan la Generalitat". Un referéndum, precisó, que "no podemos ni queremos autorizar porque no es bueno que en este país nos separemos y nos dividamos, hay que seguir trabajando en la unidad".

Esta legislatura es distinta y en ella hay que acordar, renunciar y consensuar"Sáenz de SantamaríaVicepresidenta del Gobierno

También se refirió al hecho de que el expresidente catalán, Jordi Pujol, llame a la movilización en Cataluña: "Este proceso le viene muy bien para tapar sus procesos, los que tiene en la justicia", remarcó la vicepresidenta, quien pidió "respeto para los catalanes, porque uno no puede jugar con los sentimientos de la gente para tapar la corrupción u otras cuestiones, estamos aquí no para desgarrarles, si no para sacar a España adelante".

Además, abogó por incidir en "un proyecto de unidad, de crecimiento, recuperación, empleo y bienestar" para España y para Andalucía.

Por otra parte, Sáenz de Santamaría destacó la necesidad de reconocer "la inteligencia política" del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para "juntar a muchos en el bien común que marcan los Presupuestos Generales del Estado", remarcando que el PP "sabe gobernar tanto si los españoles le dan confianza absoluta como si nos dicen que acordemos".

La vicepresidenta se refirió a la presente legislatura, remarcando que "comenzó hace sólo seis meses, pero ha dado para mucho porque hemos podido dar a España datos buenos y positivos tras un mandato, el anterior, muy difícil".

Esta legislatura, abundó, es "distinta" y en ella hay que "acordar, renunciar y consensuar, y merece la pena todo el tiempo que empleamos en ello", en alusión a las negociaciones abiertas con los grupos de la oposición para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este 2017.

En este sentido, señaló que "merece la pena que salgan adelante porque son un avance importante para nuestra recuperación" y "buenos para Andalucía, aunque no lo voten ni el PSOE de Susana (Díaz) ni de Pedro (Sánchez)".

El PP ya ha logrado el acuerdo con cinco partidos y añadió que, "si rematamos, con uno más, tendremos PGE", al tiempo que agradeció a "todos los que en estas negociaciones se han sentado en torno a la mesa y han puesto su trabajo y esfuerzo para que éstos "nos den estabilidad, empleo y recuperación".

"La velocidad se demuestra andando y el diálogo, dialogando, y en esto la prueba del algodón la hace Mariano Rajoy", añadió la vicepresidenta, incidiendo en que lo característico de esta legislatura es "su diferencia" con respecto a otras porque "hay que hablar mucho y negociar mucho".