La Saca de las Yeguas evidencia las tensiones de los ganaderos con la Junta

Entre tanto el tiempo juega en contra. La fecha del 26 de junio se acerca de manera inexorable. Los ánimos están muy encendidos dentro de la Asociación Nacional por los "engaños" de la Consejería de Medio Ambiente. Fuentes consultadas por este periódico indican que restañar esa confianza parece muy difícil si no se concreta en algo más que promesas tangibles que logren salvar la bola de partido y que la Saca de las Yeguas se celebre.

Este alto coste lleva a muchos a proponer que la administración autonómica adquiera la Marisma Gallega o, en su defecto, compense al Ayuntamiento de Hinojos el pago de un canon por el uso de la misma para unos caballos que llevan en ese paraje "más tiempo que el propio pueblo". En el sentir de los yegüerizos escuece el hecho de que el "factor histórico" no sea respetado y poco a poco "los usos ancestrales en Doñana se estén perdiendo".

Esta decisión ha sentado muy mal entre en el gremio de ganaderos que confiaban en que, al igual que el año pasado, el equipo de gobierno se pusiera de su lado y reclamara a la Consejería de Medio Ambiente soluciones a una situación que pone en riesgo "no sólo una tradición o un espectáculo ecuestre" sin par en todo el mundo, sino un modo de vida ancestral.

El Ayuntamiento de Almonte y la Junta de Andalucía han pasado toda la presión a los yegüerizos, después de que sendas instituciones volvieran en el día de ayer a blindarse frente a los medios de comunicación. No harán más declaraciones sobre el tema mientras no se produzcan novedades, afirmaban de forma taxativa desde ambas instituciones.

El equipo de gobierno almonteño mantendrá silencio si no se producen novedades

El PP acusa a Fiscal de "poner en peligro" cinco siglos de historia

El PP ha terciado en el conflicto y ha puesto en su punto de mira a la Junta de Andalucía y al consejero onubense de Medio Ambiente, José Fiscal, al que acusa de hacer "peligrar una tradición con más de 500 años de historia en la provincia". La vicesecretaria de Organización de Formación, Condado y Campiña del PP en Huelva, Rocío Moreno, considera que la decisión de los ganaderos lejos de ser una pataleta es una respuesta a "los incumplimientos reiterados" de la administración autonómica que "no garantiza que las cabezas de ganado puedan regresar a la marisma". Moreno recordó que "ya el año pasado el evento estuvo a punto de perderse" y ahora nos encontramos en el mismo punto de partida dado que "la Junta no ha hecho nada en todo este tiempo para garantizar que se celebre la Saca de las Yeguas". Moreno reclama a la Junta que "ponga sobre la mesa medidas urgentes que garanticen la celebración de este histórico evento" y "no engañe más a los ganaderos" dado que, a su juicio, existe "espacio más que suficiente para que pueda retornar el ganado".