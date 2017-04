La Romería del Rocío estará blindada ante cualquier problema metereológico

La Hermandad Matriz de Almonte y las distintas administraciones que intervienen en el Plan Romero coincidieron a la hora de señalar que la pasada Romería de Pentecostés fue un ejemplo de fe mariana para el mundo, así como un desafío que les dotó de la experiencia y conocimientos necesarios para afrontar casi cualquier eventualidad meteorológica.

Así se puso de manifiesto en la sexagésima primera Asamblea General de presidentes y hermanos mayores a la que estaban llamadas las 119 filiales que integran la familia rociera. Sólo los representantes de Ceuta, que por problemas del temporal no pudieron partir del continente africano, faltaron a esta cita en la que se ultimaron los preparativos de la cita mariana más importante del calendario nacional.

Unos 200 operarios del Infoca velarán para que no se produzca ningún conato de fuego

Si todo transcurre con normalidad, gran parte de las hermandades podrán disfrutar este año de las bondades del camino Los Tarajales, que permitirá descongestionar el de Los Llanos. Se mejora así la seguridad de los romeros, evitando, además, que los agentes de la Guardia Civil tengan que cortar el tráfico en la A-486 para que las carretas pasen al otro lado de la vía para proseguir su peregrinación a la aldea.

La asamblea estuvo presidida por el obispo de Huelva, José Vilaplana; el presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales, y el hermano mayor de Almonte, José María Acosta. En el plano institucional acudieron la alcaldesa, Rocío Espinosa; el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos; el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, entre otras autoridades y responsables del Plan Romero.

El obispo onubense, que ofició la eucaristía que precedió a la asamblea, reclamó a las hermandades que "cuiden mucho a los grupos jóvenes" según el ejemplo del papa Francisco. Para ello pidió evitar la complacencia y el conformismo de tener únicamente como meta un grupo joven, por lo que les animó a que les acompañe "en su formación de manera integral". "Hay que mantenerles motivados y que se impliquen, trabajando su base cristiana y humana para afrontar los retos de la sociedad actual", apostilló Vilaplana.

Sus palabras entroncaron con el discurso de Reales, quien dio la bienvenida a Cartaya y a La Carolina, que incrementan las filiales rocieras y de las que dijo que "son una continuidad dentro de la iglesia, donde El Rocío ocupará todo el año". Junto a ello, tuvo palabras para agradecer el ejemplo que dieron las hermandades durante el pasado Pentecostés, un "ejemplo de fe contra viento y marea; sacrificándose para estar presentes junto a Ella, dando una magnífica lección y testimonio".

Los distintos representantes institucionales coincidieron a la hora de señalar que una Romería tan universal requiere de la perfecta coordinación de las distintas administraciones y la complicidad de los operativos humanos para llevar a buen puerto una peregrinación que moviliza durante los días de Romería a cerca de 800.000 personas. Así lo sostuvo la subdelegada del Gobierno, quien afirmó que a expensas de que se concrete lo avanzado en las reuniones técnicas, el Estado español colaborará en el desarrollo de esta cita con "3.000 efectivos".

Por su parte, José Fiscal subrayó que en lo que la Junta de Andalucía respecta, estarán especialmente alerta a los riesgos de incendios con "200 personas del Infoca velando diariamente" por que no se produzca ningún conato de fuego. Como medida profiláctica se trabaja siempre con la hipótesis de que puedan registrarse temperaturas en las que el mercurio escale por encima de los 35 grados. No obstante, resulta aventurado realizar análisis de la meteorología con previsiones tan a largo plazo. Sin embargo, si de algo presume el Plan Romero es de su capacidad para anticiparse a distintos escenarios y su versatilidad. No en vano, Fiscal recordó que ya en la pasada Romería los efectivos del Infoca "trabajaron para mitigar los perjuicios que acarrearon las inundaciones y corregir destrozos".

La alcaldesa ensalzó "la labor excepcional" que desempeñan las administraciones y mostró el compromiso en lo que comporta al Plan Aldea a la hora de garantizar el transporte público, la dotación de aparcamientos y la recogida de residuos sólidos para satisfacer las necesidades de los romeros y visitantes.