Riotinto creará una comisión para el estudio del Año de los Tiros

La Cuenca Minera de Riotinto, pero sobre todo la localidad que da nombre a esta comarca, rindió ayer homenaje a las víctimas de la masacre perpetrada por el regimiento de Pavía el 4 de febrero de 1888 cuando se manifestaban junto a una multitud de personas ante el Ayuntamiento del antiguo pueblo de Riotinto en demanda de mejores condiciones sociolaborales.

Los concentrados de ayer lo hacían en señal de respeto a los que lo hicieron hace 130 años. Lo hicieron guardando un respetuoso silencio durante tres minutos, después de escuchar a la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero, y antes de que la soprano Irene Pozo Donaire interpretara En la sangre de la Cantata Cobre y Viento. Para la primera edil popular se trataba de manifestar la necesidad de defender con justicia y verdad lo que sucedió en esta tierra aquel fatídico día. "Los más débiles, cargados de argumentos, se enfrentaron a los poderosos tan solo con el arma de su razón", dijo.

La población guarda tres minutos de silencio a las puertas del Consistorio

Para la primera edil popular, ayer se conmemoró la lección que hace 130 años les dieron sus antepasados y de la que parece no haberse aprendido nada. "Por eso esta fecha no debe olvidarse nunca. Porque tenemos una deuda con ellos que aún no hemos saldado", añadió.

Según Caballero, la mejor manera de respetar y de honrar la valentía de los que murieron es contar la verdad tal y como fue, basada en documentos y testimonios, con rigor histórico aséptico, al margen de intereses partidistas, sin manipulaciones. "Aquella lucha fue hábilmente aprovechada por otros que buscaban intereses bien distintos. Los terratenientes y los señoritos, organizados en la Liga Antihumista aprovecharon las circunstancias para mantener sus intereses propios, su hegemonía social y sus haciendas… Y de ahí parte el error de algunos que se empeñan en bautizar de manifestación ecológica lo que en realidad pretendía ser una reivindicación social de los mineros. Todo muy conveniente. Todo muy extraño", subrayó.

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto intentará mantener esta tesis al crear una comisión para el estudio riguroso y la difusión de los hechos que tuvieron lugar hace 130 años. "Es a nosotros y a toda la Cuenca Minera de Riotinto a quien corresponde hacerlo sin pasiones empalagosas, sin manipular la verdad y basándose en los hechos, en las pruebas, en los documentos…Somos nosotros quienes tenemos y quienes vamos a marcar el camino porque de nuestra historia se trata", advirtió.

Para Caballero, aunque manchado de sangre, el 4 de febrero de 1888 es un día luctuoso, pero a la vez de orgullo. "No es un día para enarbolar el ecologismo ni el interés por la tierra, porque, sencillamente, los obreros de Riotinto no tenían ninguna tierra que reivindicar ni ninguna hacienda que defender. Tan solo luchaban por su hambre y por su miseria", concluyó tras recordar al poeta Juan Delgado.

Horas antes de la concentración, el salón de actos del Ayuntamiento de Minas de Riotinto acogía el acto de presentación del libro: Humos y sangre. Protestas en la cuenca de las piritas y masacre en Riotinto (1877-1890), obra de Gérad Chastagnaret. En el acto participaron la alcaldesa, Rosa Caballero; el director del Archivo de la Fundación Río Tinto, Juan Manuel Pérez; y el profesor de la Universidad de Alicante, Antonio Escudero. La jornada concluyó en el cine-teatro Juan Cobos Wilkins con la representación audiovisual Renacimiento desde el 4 de febrero, idea original de CJ Pascual Rodríguez, guión y dirección de Jesús Chaparro.

Con los actos de ayer, Minas de Riotinto clausura un fin de semana repleto de actividades dedicadas al Año de los Tiros con motivo de su 130 aniversario. La programación ha sido amplia y variada durante estos días: conferencias, presentación de libros, mesa redonda, representaciones audiovisuales, ofrenda floral y concentración de vecinos.