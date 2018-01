La Policía Judicial busca al autor de la quema del coche de Cansino

El exalcalde y portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, vivió en la madrugada de ayer uno de los episodios más desconcertantes de su vida. A las 2:00 una vecina de la urbanización de adosados donde reside con su familia "me avisó de que mi coche estaba ardiendo", narró a Huelva Información. El vehículo, un Volvo S60 azul claro, estaba estacionado en el Bulevar del Agua. El 112 recibió el aviso a las 2:05 y alertó de inmediato a la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos del Consorcio, que acudieron "rápidamente, pero tuvieron que dejar que acabara la combustión para poder intervenir", precisó el edil puntaumbrieño.

Hernández Cansino cree que el incendio no tuvo nada de fortuito, ya que "el coche empezó a arder por la zona de atrás, no por el motor". Y considera -y con rotundidad lo expresa- que "está motivado por las posturas políticas que he mantenido en los últimos tiempos, para que cambie, para que me calle, pero no van a conseguir silenciarme".

La Policía Judicial de la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer el origen del fuego y quién o quiénes fueron los responsables del acto vandálico, si se demuestra que fue intencionado.

El concejal, por su parte, presentó en la mañana de ayer una denuncia por estos hechos "en la que he hablado con claridad, porque yo no tengo enemigos ni por mi profesión de abogado ni en mi entorno familiar, así que he relatado a los agentes las discrepancias más importantes que he tenido en los últimos tiempos, como con las dos torres que van a construir que antes tenían once plantas y ahora van a tener 19, o con el chiringuito de hormigón de la playa y sus ampliaciones ilegales". No descarta otras opciones "porque tengo muchos frentes abiertos y porque no tengo pruebas".

Espera que las cámaras de seguridad de la zona, aledaña al centro comercial y a la rotonda de entrada a la localidad, "permitan a la Guardia Civil saber quién ha hecho esto".

El edil agradeció el respaldo que ha obtenido desde todos los ámbitos en la jornada de ayer, "donde algunos me han llegado a ofrecer su coche", así como el comunicado emitido por la alcaldesa de Punta Umbría, la socialista Aurora Águedo Borrero, en el que mostró su más enérgica repulsa a la agresión y su "máximo apoyo, solidaridad y colaboración con José Carlos Hernández y su familia".

El vehículo, siniestro total, fue trasladado por la grúa al depósito. Aunque no tenía cobertura a todo riesgo, Cansino espera que "lo cubra el seguro".