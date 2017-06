El Plus Ultra de Pérez Carasa se desploma

El Plus Ultra de José María Pérez Carasa se derrumba. Es una de las obras referentes del Movimiento Moderno y está sucumbiendo al más absoluto de los abandonos. El chalet ubicado en una finca de Gibraleón, con acceso desde la Carretera Comarcal 443, se desmorona. Se ha arrasado con toda, la cerca exterior diseñada en el mismo estilo y con el nombre de Plus Ultra; las vallas interiores destrozadas, no queda arboleda, las palmeras muertas por el picudo; solo crece la maleza.

El aspecto externo es tan lamentable como el interior del mismo. Queda solo la estructura. Arrancaron ventanas y el artístico herraje. La desolación es completa. Hay grietas en el tiro de la chimenea, se evidencia el deterioro sufrido al haberse arrancado todas las barandillas y ventanas de hierro. Las paredes están llenas de grafitis y pintadas.

Olvidado para todos, en la carretera Comarcal 443 todavía muestra su portentoso diseño

Parece que no sirvió de mucho dar a conocer que esta construcción constituye uno de los referentes del Movimiento Moderno de la Arquitectura en Andalucía, como se refleja en el catálogo elaborado hace ahora dos décadas por parte del Instituto Andaluz del patrimonio Histórico, del Catálogo Andaluz de Arquitectura Moderna. Entonces se hacía referencia a la necesidad de una atención sobre estos edificios; primero se promocionó con el catálogo y, posteriormente, una exposición que lo divulgó dio como resultado un interesante libro.

En el caso del chalet Plus Ultra, de poco o nada sirvió su catalogación, a decir por el aspecto en el que ya se encontraba y en el que se puede ver en la actualidad.

Denota, junto al abandono, el destrozo de quienes lo asaltaron a su antojo, incluso arrancando la solería del mismo, destrozándolo todo e incluso incendiando algunas zonas de la vivienda.

El Colegio de Arquitectos de Huelva dio a conocer en 2001 este edificio, ante el interés del Movimiento Moderno y las importantes referencias al mismo en nuestra provincia. El Colegio de Arquitectos destacó entonces que se había solicitado a diferentes administraciones que presenten una especial atención a estos edificios catalogados dentro del Docomomo para que se protejan y conserven y evitar así su desaparición.

Junto al chalet Plus Ultra destacan otros edificios en este catálogo, como otro chalet de estas mismas características, aunque de menor tamaño que el propio José María Pérez Carasa había diseñado para él en Punta Umbría. Se incluyen, además, de Huelva la gasolinera y estación de servicios de la avenida Federico Molina, de Alejandro Herrero; así como las barriadas de Huerta Mena y la Esperanza, en la que trabajaron los arquitectos Alejandro Herrero, Francisco Sedano, Ricardo Anadón, Francisco Riestra y José Miguel Rodríguez.

En España y Andalucía el Movimiento Moderno estuvo vinculado a las transformaciones políticas; arranca el estudio en 1925, se sucedieron en la II República e incluso en la época del franquismo.

Estos edificios, según su catalogación, "no solo significa racionalización, funcionalismo y abstracción, también simbolismo, populismo y figuración, es decir, una realidad arquitectónica múltiple, compleja y contaminada, que ha de ser interpretada no como impura, sino como altamente reveladora de las enormes dificultades que jalonaron una evolución impropia". Una organización como el Docomomo Internacional y su formación más cerca como el Docomomo Ibérico contribuyó decididamente a crear un sistema de documentación y a desarrollar principios conservacionistas de este segmento considerado esencial de la arquitectura del siglo XX. En 1996 se publicó el primer registro ibérico del Docomomo, en el que una selección de obras diseminadas por España y Portugal constituían un provisional pero decidido elenco de referencias, con 20 ejemplos de Andalucía. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, integrado en el Docomomo Ibérico y la dirección general de Arquitectura y Vivienda, realizó en 1997 el Catálogo Andaluz de Arquitectura Moderna.

El chalet Plus Ultra, resultado de un encargo privado, está ubicado en el interior de una finca. El contraste entre el territorio agrícola y las formas aerodinámicas del edificio resulta, atendiendo a la fecha de su construcción, cuanto menos sorprendente. Las fuentes expresionistas, art déco, e incluso de origen náutico, que se superponen en el chalet Plus Ultra demuestra que Pérez Carasa se acerca a este nuevo vocabulario arquitectónico desde intereses puramente formalistas. A pesar de ello, destaca la maestría en el manejo de pautas compositivas novedosas para el autor.

En el catálogo Momo se indica que "el dinamismo que emana del discurso arquitectónico del Plus Ultra, resultado de la agresiva combinación de las masas, tiene poco que envidiar a los ejercicios centroeuropeos de unos años antes". Hay una referencia al uso del color que califica de "inteligente" y "la inserción de delicados detalles ornamentales que refuerzan, a la vez que matizan, la potente imagen del edificio.

En la misma línea está el chalet que Pérez Carasa construye para él en Punta umbría, en la misma esquina de la calle Cerrito. Se encuentra igualmente incluido en el Catálogo Momo, y se destaca del edificio "un depurado ejercicio lingüístico de base racionalista que se complementa con la referencia a tipologías residenciales propias del lugar, y más concretamente la vivienda palafítica sobre entramado de madera que, en este caso, es reinterpretada en estructura de hormigón armado.