El Pleno municipal aprueba pedir la dimisión del consejero de Salud

El guión se cumplió en la tarde de ayer, según lo previsto, y el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lepe hizo valer en el Pleno su mayoría para pedir en solitario, la dimisión del consejero de Salud, Aquilino Alonso, tras la "deslealtad institucional" que para dicha formación supuso la visita que éste realizó el pasado día 22 de febrero al edificio del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare), ubicado en el término municipal de Lepe, sin invitar al primer edil de esta localidad y sí a ediles socialistas en la oposición.

PSOE, IU y el partido independiente ALE, de la exedil popular Josefa Cristo, votaron en contra de la propuesta de los populares, que también incluye la "reprobación de la conducta" del titular de Salud de la Junta de Andalucía, así como la dimisión igualmente del delegado territorial de Salud, Rafael López.

La propuesta de acuerdo de la moción del Grupo Popular en el Consistorio también incluyó, lo cual sorprendió a todos, que "ningún miembro de la Corporación municipal acudirá a ninguna reunión, convocatoria o acto de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y/o Gobierno de España, si ésta no ha sido comunicada de forma oficial al Ayuntamiento de Lepe, y con el tiempo previo necesario para asistir a la convocatoria". Dicha medida fue criticada duramente desde la oposición.

Por lo demás, el Pleno también sirvió para evidenciar una vez más el enrocamiento de las posiciones de unos y otros respecto a la apertura del Chare de la Costa Occidental, un proyecto cuyas obras se iniciaron hace ya más de una década, que concluyeron en junio del año pasado y que desde entonces permanece cerrado a la espera de que se ejecute la carretera de acceso al mismo, y de que se acometan los suministros de energía y agua a dicha instalación sanitaria.

Los socialistas calificaron la moción del PP de "absurda" y de "circo mediático" el propio Pleno extraordinario en el que ésta se debatió como único punto del orden del día (además de la urgencia de la misma). También tacharon de "cortina de humo" la sesión con el objetivo de "evitar entrar en lo importante" que "no es más que el hecho de que la Junta de Andalucía ha cumplido su compromiso y las obras del Chare están concluidas, pero éste no tiene aún los accesos a los que se comprometió el Ayuntamiento en el convenio que ambas administraciones firmaron en 2005".

El portavoz del PP, Jesús Toronjo, insistió en que con la firma de dicho convenio, el Ayuntamiento "tuvo claro desde el minuto uno que solo se comprometía a llevar al Chare la luz y el agua". En este sentido recriminó a los socialistas que "quieran que los accesos los paguen los vecinos de Lepe", a lo que añadió que "no es justo que la Junta de Andalucía solo quiera al Ayuntamiento de Lepe para pagar y no para invitarlo a las visitas institucionales del consejero a la localidad".

Toronjo también señaló que "nosotros siempre hemos estado abiertos a anteponer los intereses de los ciudadanos a los de ningún partido, y de hecho durante todo este tiempo hemos hablado para buscar soluciones con la Junta de Andalucía, la Diputación y el Gobierno de España, con el que finalmente hemos llegado a un acuerdo para traer una inversión de cinco millones de euros que posibilitará la construcción de los accesos". En este punto recriminó al Gobierno andaluz haber invertido "solo el 20%, o lo que es lo mismo cuatro, de los 21 millones de euros que dice que ha costado el Chare ya que el resto han sido fondos procedentes de la Unión Europea".

Uno de los momentos más agrios del debate se produjo cuando tomó la palabra la edil de ALE, Josefa Cristo, la cual formaba parte del equipo de gobierno del PP en el año 2005 cuando el exalcalde y actual presidente provincial de dicha formación, Manuel Andrés González, firmó el convenio con la Junta de Andalucía para la construcción del Chare. Según sus palabras, ella fue "testigo directo" de dicha firma y entonces "el Ayuntamiento se comprometió a hacer los accesos con muy buena voluntad para que Lepe acogiese el hospital".

Finalmente, y regresando a la "deslealtad" del consejero en su visita al Chare, la cual fue calificada por el portavoz del PP como "institucional", Toronjo subrayó que "no invitar al alcalde de Lepe no solo fue una falta de respeto hacia el primer edil, sino sobre todo hacia todos los ciudadanos a los que éste representa". En este sentido los grupos de la oposición, especialmente el PSOE, recordaron al popular "situaciones similares" con motivo de recientes visitas de ministros del Gobierno de España a la localidad, una de ellas la de la titular de Empleo, Fátima Báñez, al nuevo edifico de la Seguridad Social, "a las que no se nos ha invitado".

La portavoz de ALE y el de IU, reclamaron a PP y PSOE "más diálogo" y "trabajo conjunto", para que "la apertura del Chare sea una realidad cuanto antes".