El Pleno aprueba unas cuentas anuales de 26 millones con el respaldo de PSOE y PP

El pleno de Punta Umbría sacó ayer adelante el presupuesto municipal de 2017 con los ocho votos a favor del PSOE (que gobierna en minoría) y los cuatro del PP, mientras que los cuatro ediles de Unidos por Punta Umbría (UPU) y el único concejal de IU rechazaron las cuentas, que ascienden a 26.004.922 euros.

Para lograr el apoyo de los populares, el equipo de Gobierno del PSOE tuvo que admitir la quincena de enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos por los populares, y que según explicó antes del pleno su portavoz, María Sacramento, responden a las "muchas necesidades de Punta Umbría que "durante varios años han sido ignoradas por el equipo de Gobierno socialista a pesar de ser demandas históricas de la ciudadanía".

La sesión plenaria evidencia la tensión entre los populares y el portavoz de UPU

Las cuentas municipales contemplan una previsión de ingresos que asciende a 26.919.906,47 euros, de los cuales 12.445.500 provendrán de la recaudación de impuestos directos, 438.000 euros menos que en el último presupuesto aprobado en 2015 y que se ha prorrogado desde entonces. En materia de impuestos indirectos el Ayuntamiento prevé recaudar un total de 300.000 euros.

También en al apartado de ingresos destaca la subida por tasas, que se estiman en 2.597.341 euros; y las transferencia corrientes, que suman 5.165.04 euros. La mayor bajada en el caso de los ingresos, prevista en un 44% menos, corresponde al capítulo de ingresos patrimoniales, donde se prevé una cuantía de 974.571 euros.

El apartado de gastos asciende a 26.004.922 euros, de los cuales 10.997.594 se destinan al capítulo de personal (42% del presupuesto municipal). Los gastos de bienes corrientes y servicios suben un 19% (hasta alcanzar los 7.500.015 euros), debido fundamentalmente a la inclusión en este presupuesto de gastos financiados externamente, en los que el Ayuntamiento actúa como intermediario en el pago y que hasta ahora se controlaban de forma extrapresupuestaria, como el caso de la gestión de la guardería La Cabrita y los servicios de dependencia y ayuda a domicilio.

Hay que destacar que la partida de inversiones reales decrece un 72% para situarse en 6.723.588 euros. La mayor parte de estas inversiones irán destinadas a mejoras de calles en La Canaleta, barriada San Sebastián y centro urbano, entre otras, así como asfaltados en distintos puntos del municipio, la adaptación del edificio Galeón a uso administrativo, actuaciones en el cementerio, alumbrado, equipamientos para el Teatro del Mar y la recuperación ambiental y uso sostenible de la playa.

La primera edil puntaumbrieña, la socialista Aurora Águedo, calificó las cuentas aprobadas ayer de "realistas y participativas" y recordó que para confeccionarlas "se han mantenido reuniones con los grupos de la oposición y se ha escuchado a la ciudadanía".

Por su parte, Tomás Estrada, concejal delegado de Economía y Hacienda entiende que a pesar de la bajada de los ingresos, que se sitúan en 26.919.906 euros, "hacemos especial hincapié en no tocar lo referente a las ayudas sociales, dando así cobertura a los colectivos más vulnerables", afirmó Estrada, a lo que sumó que la seguridad y el orden público "es otra de nuestras prioridades", así como la educación "ya que no solo mantenemos los servicios, sino que incluso apostamos por los que no son competencia del Ayuntamiento".

Si algo evidenció el pleno al margen de la aprobación de las cuentas municipales, es la pugna que mantienen en la localidad el PP y el portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, quienes se enfrentaron duramente de forma verbal a lo largo de la sesión plenaria. Mientras el segundo acusó a los populares de mantener un "pacto encubierto" con el PSOE "por el que ya conoceremos las compensaciones", la popular Amelia Gallardo defendió su apoyo al presupuesto y la "oposición responsable" que según ella hace el PP "no poniendo trabas al funcionamiento municipal. A pesar de ello, Gallardo afirmó no estar de acuerdo al cien por cien con las cuentas aprobadas, las cuales calificó de "continuistas" ya que "no aportan nada nuevo".