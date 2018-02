El Pleno aprueba la reforma de la casa hermandad de la Santa Cruz

El Pleno de Punta Umbría aprobó por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista para declarar de especial interés y utilidad municipal las obras de reforma y ampliación de la casa hermandad de la Santa Cruz, en el recinto romero de La Norieta, así como la bonificación de las tasas de estas obras.

La reforma consiste en el cerramiento de la actual terraza, con la desaparición de la barra del ambigú. Su incorporación a la estructura dotará de un nuevo salón diáfano al actual edificio. Un gran portón y unos nuevos ventanales serán la entrada de una nueva casa hermandad que contará con 135 metros cuadrados. Esta superficie se distribuirá en el nuevo salón-comedor de 55 metros cuadrados, otra sala de 37,5 metros cuadrados y una nueva cocina, un almacén y un baño adaptado a personas con discapacidad.

Además, el Pleno mostró su apoyo al sector de la chirla pero rechazó la moción presentada por el PP para que la Corporación solicite medidas urgentes ante el cierre del caladero. Con los votos a favor del PP y UPU, así como en contra del PSOE, la moción pedía ayudas dignas y el cese de la directora general de Pesca, por parte de la presidenta Susana Díaz. Según la alcaldesa, "la moción pone el acento en las ayudas y no en la sostenibilidad del caladero y su estudio completo, no sólo de la chirla, sino de otras especies". Y añadió que "vamos de la mano del sector" y que la Orden "no va a salir sin el consenso de la marinería".

El grupo socialista también presentó una moción de apoyo a las personas LGTBI, que fue secundada también por UPU y contó con la abstención del PP.

El grupo municipal popular defendió una propuesta de apoyo y defensa de la prisión permanente revisable, que se aprobó por unanimidad. La propuesta de UPU, que planteaba la creación de un sistema de comunicación a través de whatsapp para dar a conocer las ofertas de trabajo municipal fue rechazada.