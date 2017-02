El Pleno otorga a Fátima Báñez el título de Hija Adoptiva

El Pleno del Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP, aprobó ayer la propuesta de concesiones de Honores y Distinciones a Personalidades y Colectivos de la Ciudad de Lepe en el año 2017, que recoge otorgar a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el título de Hija Adoptiva de la localidad.

El Pleno aprobó con el respaldo del PP y la edil de Alternativa Lepera la propuesta de Alcaldía, pero contó con los votos en contra de los concejales del PSOE y el edil de IU, precisamente porque éstos estaban en contra del reconocimiento a Fátima Báñez, no del resto de galardonados.

La propuesta de honores y distinciones, que se entregarán el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, contempla, además del título de Hija Adoptiva a Báñez, la concesión de dos Medallas de la Ciudad, una de ellas a Supermercados El Jamón coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario y otra al club de baloncesto Lepe Alius; un título de Ciudadano Ilustre para el reconocido Inspector Jefe de Policía Nacional Francisco Ovando; un título de Hijo Predilecto para el recién fallecido periodista radiofónico Santiago Talaya; y dos rótulos en calle, uno de ellos al considerado padre de la fresa de Huelva, Antonio Medina, y otro al que fuera párroco de Lepe hasta 2016, Feliciano Fernández.

Por su parte, aunque desde el PP consideran merecido el reconocimiento a Báñez por su colaboración con el municipio, desde el PSOE e IU han manifestado su contrariedad.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del grupo socialista en el Consistorio lepero, María Bella Martín, ha asegurado que su partido está totalmente de acuerdo con el resto de reconocimiento pues son "merecidos" para personas y entidades de la localidad, pero no comparten el nombramiento a Báñez, el cual "no tiene sentido" y no "encontramos los méritos ni la relación suficiente".

En esta misma línea se manifestó el portavoz de IU, Carmelo Cumbrera, quien calificó de "inadmisible" que el Pleno del Consistorio le haya concedido a "la ministra del paro, Fátima Báñez, el título honorífico de Hija Adoptiva de esta localidad".