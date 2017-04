La Plataforma de los Regadíos reclama la revisión del Plan de la Corona Norte

La Plataforma en Defensa de los Regadíos solicita la revisión del Plan Especial de la Corona Norte Forestal de Doñana y la constitución de una mesa de trabajo. La Plataforma se sumó ayer a la concentración de agricultores que permanecerá de forma indefinida frente a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía hasta que la Administración autonómica dé una respuesta a los afectados por los recortes de la Ley Forestal del 92 por la que se quedan fuera 1.500 hectáreas del Plan de los Regadíos.

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, aseguró que se trata de una reivindicación "justa", ya que son fincas en las que se cultiva desde hace décadas, que son de regadío y la Administración conoce desde siempre su uso".

Picón detalló que las hectáreas que se quedan fuera del Plan son de cultivo desde hace varias generaciones y que han sido excluidas la mayoría por la aplicación posterior de la Ley Forestal de 1992 y otras "históricas" por no sembrar un año o dos.

"El Plan de los Regadíos supuso la consolidación de 9.340 hectáreas, pero no podemos permitir que ahora se aplique otra ley que nos rebaje esa superficie porque para muchos de los agricultores eso significaría la ruina", indicó el presidente de la Plataforma.

La Plataforma va a registrar un escrito dirigido al delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco Romero, en el que reclama una moratoria a la ejecución del plan, su revisión, y la creación de una mesa de trabajo conformada por agricultores, sindicatos, organizaciones agrarias y administraciones central y autonómica para buscar una salida a esta situación, "porque solución hay, si se cuenta realmente con todos los actores implicados".

Picón advirtió de que "esto se está enquistando y no queremos que se vuelva en contra. Los agricultores están cansados, les están llegando cartas con sanciones muy grandes, con medidas cautelares de desmantelamiento de fincas y eso no lo vamos a permitir en tierras agrícolas, porque creo que hay compatibilidad entre agricultura y el Parque Nacional de Doñana".

El presidente responsabilizó de todo lo sucedido a la actual política ambiental y aseguró que obedece a intereses partidistas. En este sentido, recriminó que se estén incentivando nuevos regadíos en la zona del Andévalo y Cuenca Minera "en detrimento de la consolidación de los cultivos de riego de la comarca del Condado".

En cuanto al campamento de agricultores, afirmó que permanece 24 horas ininterrumpidas junto a la Delegación y se mantendrá "de forma indefinida hasta que la Junta de Andalucía sea capaz de sentar a todas las partes en una mesa de trabajo y buscar la mejor solución para todos".

Picón lamentó que "haya que llegar a estas acciones de protesta porque las administraciones no atienden nuestras reivindicaciones" y dejó claro que si la semana que viene no tienen ninguna respuesta van a intensificar las medidas de acción, ya que "no podemos quedarnos quietos, si la Junta dice que no va a ceder a presiones, que se atenga a las consecuencias porque está en riesgo la economía de muchas familias".

De momento, el próximo Domingo de Ramos, día 9 de abril, repartirán fresas en Huelva capital para dar a conocer su problemática y "que nadie en la provincia sea ajena a ella". La Plataforma no descarta realizar una tractorada el Lunes Santo.

La concentración está apoyada, además de por miembros de la Plataforma, por la FOE, Freshuelva, Asaja, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y los sindicatos CCOO y UGT.

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, solicitó ayer a todas las administraciones que aporten soluciones para los agricultores ante su "trágica" situación. En sentido similar se pronunciaron los secretarios provinciales de UGT, Sebastián Donaire, y el secretario general de CCOO, Emilio Fernández, que resaltaron la necesidad de que las administraciones den una solución a los agricultores, al tiempo que recordaron la importancia del sector agrario en la economía onubense.

Por su parte, la portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, que visitó ayer Huelva, se solidarizó con los regantes y afirmó que "se tiene que compaginar lo medioambiental con el desarrollo de la provincia, la cual tiene muchas posibilidades de desarrollo y no hay que frenarlo".