El Plan de Ordenación Urbana destina el 30% del suelo a uso industrial

Hasta un 30% del suelo de municipio de Nerva destina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue aprobado ayer por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva después de ocho años de tramitación. La aprobación inicial se remonta al año 2009 y durante este periodo las normas subsidiarias han regulado el urbanismo del municipio.

El delegado del Gobierno andaluz, Francisco José Romero, presidió la reunión de la Comisión junto al director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Alejandro Márquez.

Romero explicó que "el documento es muy importante para el desarrollo urbanístico y económico de la localidad, con una vocación sostenible" y que "es muy deseado porque es vital para Nerva y para la Cuenca Minera, ya que a partir de ahora hay vía libre para muchos proyectos", añadió.

Márquez destacó tres aspectos del plan: "su carácter sostenible, su vocación social y su apuesta por el fomento de la actividad empresarial". La sostenibilidad del documento se basa en la propuesta que contiene el plan para ajustarse a los parámetros establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Así el nuevo planteamiento urbanístico de Nerva responde al modelo de ciudad compacta, sin crecimientos aislados, característico del modelo de ciudad mediterránea.

La vocación social, por otro lado, se pone de manifiesto en el porcentaje de viviendas protegidas, hasta un 66,9%, dentro del total de las viviendas propuestas por el documento, mientras que la apuesta por el fomento de la actividad empresarial se observa en los suelos de uso industrial que propone el PGOU nervense.

El director general de Urbanismo recordó que éste "es el primer plan de la provincia de Huelva y uno de los primeros que se aprueban en Andalucía conforme a las disposiciones establecidas por el Tribunal Supremo mediante sentencias a partir de 2015 en relación al contenido que debe reunir la Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas".

Márquez destacó también que con la aprobación del plan en Huelva existen 60 municipios de los 521 en toda Andalucía con PGOU adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El alcalde del municipio, José Antonio Ayala, celebró que la comisión haya dado luz verde al documento. "Es un gran día para Nerva. Por fin tenemos la herramienta que durante tanto tiempo hemos anhelado. Hemos tenido que trabajar para adaptarnos a las normativas europeas y leyes del Parlamento para desarrollar de manera sostenible nuestro municipio", dijo. "Hemos apostado por un modelo de desarrollo compacto en el que el uso residencial se ha reducido con respecto a las normas subsidiarias para potenciar el desarrollo industrial", añadió.

Ayala detalló que el PGOU contempla unas siete hectáreas de terrenos para actividades agropecuarias dentro del suelo industrial, que se añaden a las que ya existen. "La intención es contribuir a diversificar la economía de Nerva a través de la expansión industrial pero preservando el núcleo urbano", concluyó el alcalde.

El nuevo PGOU no contempla la ampliación del Vertedero de Nerva y además el Ayuntamiento no es partidario de ello, según manifestó ayer el alcalde de la localidad. El regidor recordó que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que autoriza la ampliación de las instalaciones. "No tenemos más remedio que acatar las sentencia, pero el equipo de gobierno no lo comparte", afirmó.