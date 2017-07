Paymogo rinde tributo al médico José Santos

El consultorio médico de Paymogo y la plaza donde se ubica esta instalación sanitaria llevan desde ayer el nombre del doctor José Santos de Soto (1948-2016), un homenaje que su localidad natal le rinde en agradecimiento a su labor desarrollada como médico especialista en cardiología pediátrica durante más de cuarenta años, salvando la vida de cientos de niños, así como por haber llevado a gala el nombre de su pueblo por todas partes "con amor, pasión y orgullo".

Durante el homenaje, la alcaldesa de Paymogo, María Dolores Fernández Agustiño, acompañada de la viuda y la familia de José Santos, descubrió la placa de cerámica que inmortaliza el nombre del médico en la plaza, en cuyo rótulo se ha incluido una estrofa del libro escrito por el homenajeado, Cantos a Paymogo, en cuya presentación hace dos años, el Consistorio le rindió otro homenaje. "Paymogo es castillo de murallas parduscas,/ roídas por el tiempo, que escalamos emulando/a los héroes de cuentos ya lejanos…".

Previamente, la regidora leyó el acta del Pleno celebrado por la Corporación, en el que se aprobó la propuesta de conceder a Santos de Soto esta distinción. Destacó la figura del doctor Santos y lo que ha sido para el pueblo, al que siempre se sintió vinculado y del que se sentía orgulloso. Lo describió como una persona amable y generosa, a la que le gustaba el campo, pasear por sus calles, disfrutar de sus tradiciones, compartir charlas con sus amigos, dejando "muchas palabras certeras" en la revista anual de la Santa Cruz. "Inmenso es el legado que nos deja este paymoguero honorable", añadió.

Por parte de la familia del homenajeado intervinieron su viuda, Loli García, que agradeció la distinción del Ayuntamiento, y sus primos Juan Manuel, que donó un óleo de su autoría para el consultorio médico, y Casto, quien dedicó emotivas palabras en su memoria: "José era azul, azul, azul… como el amor azul porque el amor es azul, y no como el cielo, sino como el mar, ancho, infinito, profundo, evidente y palpable, te podías ahogar en él, de hecho yo me ahogué pacíficamente varias veces y me iluminé otras brutalmente, sorprendentemente", aseveró.

Además de las autoridades, en el acto estuvo presente la numerosa familia de José Santos (mujer, hijas, hermanos, cuñados, primos y sobrinos), incrementada recientemente con sus nietos Marta, José Carlos y Martín, que constituyeron su última pasión; compañeros del hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y sus amigos de toda la vida, que tanto le quisieron por su "campechanía, sencillez y bonhomía" y que no quisieron perderse el homenaje que el pueblo tributa a uno de sus hijos más ilustres.

El doctor José Santos de Soto, que falleció en Sevilla el pasado mes de diciembre tras una penosa enfermedad, sin que apenas pudiera disfrutar de su jubilación, desarrolló una intensa labor como médico especialista, ejerciendo de jefe de Cardiología y Hemodinámica Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío. Fue profesor universitario durante casi cuatro décadas en el citado centro sanitario, destacando por su enorme contribución en este campo de la pediatría, con una fuerte implicación profesional y personal.

Al retirarse en 2014, José Santos recibió el reconocimiento de sus compañeros del hospital Virgen del Rocío por su brillante trayectoria como médico especialista en Cardiología Pediátrica de cateterismo cardiaco intervencionista, y por ser uno de los impulsores de este área médica del hospital sevillano; por ser un referente como profesor universitario director de tesis y publicaciones y por su acertada labor como presidente-fundador de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, entidad en la que había sido nombrado también miembro de honor.

José Santos de Soto era un enamorado de Paymogo, sus costumbres y su gente, habiéndose sentido siempre "paymoguero por los cuatro costados". Allí, en el pueblo de sus entrañas, fue miembro de la Junta de Festejos de la Romería de la Santa Cruz, pronunciando el pregón de esta festividad en el año 1995, además de ejercer como presentador de pregoneros en 1981 y 2014, dejando bellas composiciones dedicadas a la Cruz y a su ermita en diversas revistas.

Con pluma ágil y certera, Santos de Soto relató en su libro (2015) la audaz travesía de la "raya" de los estraperlistas Juan Simón y Cucharilla, en un logrado Romance del Contrabando; recordó la centenaria Encina Gorda, ya desaparecida, en una bella elegía; ensalzó con entusiasmo el gurumelo en un soneto y dibujó con octosílabos sus añorados ríos Chanza y Malagón, además de versificar con maestría en Las cuatro estaciones, sin dejar de mostrar brillantes reflexiones sobre la muerte.

De la romería de la Santa Cruz, José Santos fue un incondicional, cada primavera. Sin embargo, por su enfermedad, ya no pudo asistir a la que se celebró en el año 2016, aunque quiso participar componiendo algunos versos para que los cantaran sus primos Juan Manuel, Casto, Juan Nicolás y su amigo Manolo Márquez en un fandango. "En la lejanía te siento/ ¡ay! romería de la Cruz,/ en la lejanía te siento/ quién pudiera estar allí/ con los primos paymogueros/ entre encinares sin fin".