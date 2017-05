El Partido Popular rompe las negociaciones para la moción de censura contra el PSOE

El Partido Popular de Bollullos par del Condado ha dado por rotas las negociaciones que mantenía con Independientes por Bollullos (IxB) para una moción de censura contra el alcalde socialista Rubén Rodríguez. El comunicado se produce justo un día antes de que se celebrase un Pleno municipal en el que los independientes reclamaban la dimisión del alcalde.

Los populares siguen la línea marcada al inicio de legislatura después de que con su abstención permitieran que los socialistas, que lograron la lista más votada con igual número de concejales que los independientes, se alzasen con el gobierno.

El presidente y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Adrián Moreno Moreno, da una de cal y otra de arena a la hora de justificar su controvertida decisión e indica que "tras dos años de legislatura el PSOE ha demostrado su incompetencia para llevar las riendas de este municipio" como consecuencia de "los reiterados incumplimientos de los acuerdos plenarios, la realización de contrataciones de dudosa transparencia, la injustificada retirada de la acusación del Ayuntamiento sobre concejales socialistas en el procedimiento judicial del Recinto Ferial, no atajar los principales problemas económicos y estructurales que acechan sobre la ciudad"; pero, sobre todo, por la "no construcción del hospital comarcal tras más de 13 años de engaños y excusas al municipio y a la comarca del Condado".

Sin embargo, a reglón seguido indica que "para alcanzar un acuerdo" con los Independientes era necesario "que ambas formaciones coincidieran en un proyecto claro de gobierno para esta ciudad, extremo este que no ha llevado a efecto".

Moreno insiste que "han puesto de su parte y ha accedido a todas las cuestiones planteadas en aras de un posible acuerdo con los independientes", si bien lamentan la "intransigencia del partido independiente en proponer en la Alcaldía a la número tres de la candidatura (Lidia Calvo), quien tiene un procedimiento judicial abierto por supuestas irregularidades durante su anterior etapa en la empresa municipal Bubulca, cuestión esta que respetamos hasta su completa dilucidación".

La respuesta por parte de los Independientes ha sido igual de contundente. La portavoz del grupo municipal, Lidia Calvo, lamentó que se den por rotas unas negociaciones que no llegaron a tal extremo debido a que los populares se enrocaron pidiendo la Alcaldía, a pesar de haber logrado en las urnas la mitad de los apoyos que IxB. "No se han llegado a concretar un proyecto a largo plazo precisamente porque Adrián Moreno perseguía una escusa para que no fructificase la moción dados sus intereses personales". Y añade, "no sabemos si está recibiendo trabajos profesionales por mantener en el poder a los socialistas", dejó caer.