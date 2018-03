Padres de alumnos piden una reforma integral del instituto Fuente Juncal

Estudiantes y padres de alumnos se concentraron ayer a las puertas de la Delegación Territorial de Educación, en la capital onubense, para exigir una reforma integral del IES Fuente Juncal así como la construcción de otro instituto en Aljaraque. Desde la AMPA se indicó que el centro educativo "está masificado" y "hay falta de espacio y equipamientos para impartir materias".

Fernando Mohedano, miembro del consejo escolar, comentó que las aulas son escasas, "se han ido reduciendo espacios comunes para hacer nuevas" y se trata de "espacios comunes que son necesarios en la educación", aun así "faltan aulas para informática y plástica y laboratorios", a lo que se une que los aseos "son insuficientes para el número de alumnos que hay en el centro".

La AMPA denuncia que está masificado y hay falta de espacio para impartir materias

Aparte, "no hay equipamiento deportivo adecuado". Mohedano recordó que ya en su día no se construyó el gimnasio. Señaló que "necesitamos dos pistas deportivas exteriores, sólo hay cuatro canastas mal puestas". Explicó que la biblioteca, "que dispone de 75 metros cuadrados y que debería tener por el número de alumnos más de 120 metros cuadrados, se usa como sala de usos múltiple. Allí se hacen exámenes, se imparten clases y se reúnen el consejo y el claustro escolar", a lo que añadió que no hay espacio para las tutorías, "tenemos que irnos a una sala de contadores o al aula ridícula que tiene el AMPA".

Aseguró que esta masificación "repercute en la calidad de la educación". Apuntó que el edificio se construyó "para albergar unos 400 alumnos y para el próximo curso rondarán los 880". Actualmente el centro educativo tiene 679 alumnos de Secundaria, Bachillerato y de grado de Ciclo Medio.

Destacó que Aljaraque es una de las localidades andaluzas "que más ha crecido y sigue creciendo y no se están llevando a cabo las reformas, a nivel educativo, que son necesarias para dar respuesta a tanta población".

Desde la Delegación Territorial de Educación se indicó que la Junta de Andalucía invertirá 1,2 millones de euros en la mejora y ampliación de las infraestructuras escolares de Aljaraque, en el marco del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria. Así se lo trasladaron responsables técnicos de la Delegación a representantes de la comunidad educativa del municipio durante la reunión mantenida ayer por la mañana.

Concretamente, los institutos Juan Antonio Pérez Mercader y Fuente Juncal serán objeto "de ampliación y mejora para adecuar las instalaciones a sus necesidades actuales y futuras de escolarización". La Administración andaluza construirá nuevos aularios y servicios, "en virtud de los acuerdos con sus respectivos equipos directivos, tras sucesivas reuniones".