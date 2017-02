El PSOE reprocha al PP que se "quita la careta" al apostar por el Virgen de la Bella

La cuestión sanitaria sigue enfrentando a Partido Socialista y Partido Popular. A la polémica falta de accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (Chare) de la Costa Occidental, se ha sumado la inminente apertura del hospital privado Virgen de la Bella, ubicado en esta misma localidad costera, como adelantó ayer Huelva Información.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Jesús Ferrera, señaló lo que viene defendiendo desde hace meses su partido, que "si no hay abierto un hospital público en la Costa onubense", refiriéndose al Chare, "es porque el PP quiere abrir uno privado". Y es que, según prosiguió, "el PP se ha quitado por fin la careta y ya se sabe que defiende a sus amigos de la sanidad privada, pidiendo un concierto con el hospital Virgen de la Bella".

En declaraciones a los medios en la playa puntaumbrieña de El Portil y a preguntas de los periodistas, el socialista indicó que "el PSOE está trabajando por lo público y, si en la costa no hay ningún hospital público, es precisamente porque el PP no ha hecho sus deberes", en relación a las obras para los accesos al Chare.

Unas declaraciones que se producen después de que el concejal popular en el Ayuntamiento de Lepe, Jesús Toronjo, emplazara el viernes a la Junta de Andalucía a "alquilar" el hospital Virgen de la Bella.

El dirigente socialista insistió en que "el PP lleva trabajando con la sanidad privada desde sus inicios, puesto que el modelo del PP es hacer negocio con la sanidad". A este respecto, reconoció que ha habido "un retraso" en el tiempo en relación a la apertura del Chare, al tiempo que recordó que gracias a una reunión con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los compañeros socialistas de Lepe, "hubo un compromiso para acabar con las obras de este hospital".

En esta línea, Ferrera advirtió que "si no se accede al hospital, el responsable es el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, quien firmó un convenio que no cumple", por lo que, a su juicio, "su firma no vale nada". Asimismo lamentó que "tire la pelota al Ministerio y anunciase hace pocos meses la inminente puesta en marcha de los accesos".

"A los mentirosos y a los traidores se les cogen a corto plazo y el propio Gobierno lo ha señalado como el principal mentiroso de esta provincia, por lo que hoy no está abierto este hospital público de la costa de Huelva", ha reiterado el socialista, abundando en la idea de que "las prisas por abrir un centro privado es una cuestión del PP", de forma que "ya no sabe si es también portavoz del hospital privado con otros intereses aparte", concluyó Ferrera.