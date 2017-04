El PSOE reclama inversiones en materia ferroviaria

El PSOE presentará al próximo Pleno de la Diputación de Huelva una moción en la que insta al Ministerio de Fomento a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tanto las dotaciones presupuestarias previstas para el pasado año y que no llegaron a ejecutarse como las del presente para la ejecución del proyecto de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, con 170 millones de euros, así como de dotaciones adicionales para la modernización y reparación de la línea Huelva-Zafra con 40 millones de euros.

Según recoge el texto de la moción, en la Ley de Presupuestos Generales el Estado para 2016 se incorporaron 75 millones de euros para comenzar a construir la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, cuyo presupuesto global asciende a 400 millones de euros. No obstante durante 2016 no se ha ejecutado ni un solo euro del total presupuestado, según los socialistas, algo que no es nuevo, ya que "la provincia de Huelva es de todas las provincias españolas la que peores indicadores muestra en materia ferroviaria".

De hecho, desde 1964 a 2013, el stock de capital neto invertido en infraestructuras ferroviarias en la provincia de Huelva ha decrecido en un 41,5%, indica el PSOE.