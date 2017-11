El PSOE reclama financiación para el Pacto de Estado contra la violencia

Financiación para dar cobertura presupuestaria a las políticas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia machista. Esta fue una de las reivindicaciones en la que coincidieron los socialistas en la mesa redonda que con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres celebró el partido en Almonte.

En el Museo del Vino de la localidad se dieron cita todos los máximos dirigentes de la formación política que, de un modo u otro, trabajan en materia de mujer: la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial, Eva Salazar, su homóloga de Igualdad y Equidad del PSOE-A, Elena Ruiz; la de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad, Carmen Cuello; el secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo; la diputada nacional Pepa González; y el senador Amaro Huelva.

La alcaldesa de Almonte destacó que el compromiso con la causa no se circunscribe a este día, sino que ha de ser el resultado de 365 días. Una filosofía de trabajo que va inoculado "en el ADN del PSOE", de ahí que "no bajemos la intensidad de nuestras demandas". Todo ello, añadió, a pesar de que "toda la arquitectura del marco legislativo" en favor de la mujer fue "construido por el PSOE". Salazar insistió en los avances que representó la Ley estatal y su homóloga autonómica que, a su juicio, inspiró, construyó y aprobó la izquierda en España. Asimismo, destacó la necesidad de no cejar en el empeño ni bajar la guardia puesto que "el PP no tiene especial interés" en desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia".