El PSOE reclama un "plan de acción urgente" para el litoral

Los daños provocados en el litoral onubense por los últimos temporales, que se cebaron especialmente con la playa puntaumbrieña de El Portil, siguen alentando la confrontación entre PP y PSOE. Y es que si el viernes era el presidente provincial de los populares, Manuel Andrés González, el que visitaba dicho punto para destacar "la celeridad" con la que ha actuado el Gobierno central a la hora de evaluar los daños, apenas 24 horas después el secretario de Organización de los socialistas onubenses, Jesús Ferrera, hacía lo propio acompañado por la diputada en el Congreso, Pepa González Bayo; la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, y representantes de dicha formación en Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte.

En declaraciones a los periodistas el dirigente socialista aseguró no querer "más estudios" y si "acción e inversión" en las playas onubenses por parte del Gobierno de España. Y es que según sus palabras, en febrero de 2014 la Subdelegación de Gobierno en Huelva y el Partido Popular "anunciaron un estudio que contenía una serie de propuestas y acciones a ejecutar en todo el litoral. Han pasado tres años y somos testigos de que no se ha hecho nada".

Anuncian que "no van a parar" de solicitar el arreglo de los daños del temporal

Ferrera también puso de relieve la inversión de 900.000 euros que para actuaciones en la costa de Almería aprobó recientemente el Consejo de Ministros, mientras que esta semana "ha habido otro donde no hubo ni una referencia para Huelva", pero por el contrario el PP "tiene la poca vergüenza de venir a pedir una pasarela para un lugar donde ya no hay ni playa".

En este sentido, el socialista mostró su "preocupación" por una situación que "no es nueva" y que "arrastramos desde hace ya varios años", ante la cual "nos encontramos con la negativa y el desprecio de un PP que no tiene la más mínima vergüenza en venir a esta playa para pedir una pasarela. Como si todo se arreglara con eso", a lo que añadió que "el problema que no han querido mostrar es que hay vecinos a los que por la falta de actuaciones del Gobierno se les van a caer sus casas".

Por todo ello, Ferrera ha señalado que los diputados socialistas "van a luchar" en el Congreso "para que se escuche a Huelva" y para que la ministra de Medio Ambiente "se ponga las pilas con Huelva ya que el PP está de vacaciones, en plan vago y traidor hacia esta provincia".

Según el parlamentario socialista, "esta provincia necesita de la complicidad de un PP que se quiera remangar y trabajar, porque para vagos y hacerse fotos no los necesitamos. Hay decisiones que dependen del Gobierno central, como poner a Huelva a liderar la industria aeronáutica de este país a través del proyecto CEUS o para infraestructuras en un año tan importante para Huelva con la celebración del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos y la Capitalidad Gastronómica, pero lo que tenemos por parte del PP es dejadez, desprecio, mentiras, ninguneo y traición a esta provincia".

Por su parte, Pepa González Bayo insistió en "seguir instando al Gobierno central a que actúe en la costa de Huelva. Hemos presentado iniciativas y comparecencias de la ministra y no vamos a parar de pedir lo que nos merecemos".

Por esta razón "desde los ayuntamientos, el Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Diputados y el Senado vamos a recordar todos los días al Partido Popular que Huelva existe y que el litoral necesita un plan de actuación urgente. No nos cansaremos de reclamar lo que Huelva necesita para que los onubenses vivamos mejor y seamos tratados con la misma igualdad que otras provincias", apostilló.

Finalmente hizo hincapié en que "el problema de las playas es que no dependen de los socialistas, y sí del PP, al que le pedimos un plan de acción urgente para la costa de Huelva". "Esto no puede seguir pasando todos los años, y todos los años lo pedimos, así como lo seguiremos pidiendo las veces que haga falta" concluyó González Bayo.