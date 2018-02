El PSOE rechaza que la Diputación forme parte de la Mesa de los fosfoyesos

La Diputación Provincial no será parte del órgano de participación para la búsqueda de soluciones a las balsas de fosfoyesos. El Partido Socialista aprovechó su mayoría en la cámara institucional para votar en el Pleno ordinario de ayer en contra de una moción que llegó hasta el salón de plenos de la mano del Grupo de Izquierda Unida. Su portavoz y único diputado, Pedro Jiménez, pidió la aceptación de los diferentes grupos políticos para que la Diputación entrase a formar parte de la mesa de participación de los fosfoyesos en la que ya están el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Jiménez calificó el asunto de las balsas de fosfoyesos como el "mayor problema ambiental de Europa" y así la entrada en el órgano de participación sería una forma de colaborar en la búsqueda de soluciones. Además, el portavoz de Izquierda Unida también pidió que la institución designara una partida presupuestaria para financiar el comité de expertos, ya que de los 800.000 euros que se han estimado como necesarios para cumplir con los objetivos, tan sólo la Universidad de Huelva ha aportado 100.000 euros.

El Partido Socialista mostró su rechazo a la moción, ya que cuando se formó este Comité "entendíamos que no teníamos competencia", además de que "no tenemos técnicos expertos para este órgano". Sobre la posibilidad de aportar un fondo económico, los socialistas desestimaron la propuesta, ya que lo que se estima "hoy son 800.000 euros" pero después será más. En cambio, el PP y el diputado no adscrito Ruperto Gallardo sí que apoyaron a Izquierda Unida.

Los socialistas sacan adelante dos iniciativas en favor de la accesibilidad universal

El grupo comandado por Pedro Jiménez sí recabó los votos necesarios (solo votó en contra el PP) para respaldar la movilización en defensa de las pensiones públicas que está convocada para el próximo día 22 de febrero por la coordinadora estatal. Por otro lado, se rechazó la moción de IU en la que pedía el apoyo a los trabajadores despedidos de Matsa.

El Partido Socialista aprovechó su mayoría en la Diputación Provincial para sacar adelante las tres propuestas que presentó. Dos de ellas llevaban impregnado un marco social que terminaron por recabar el apoyo unánime del salón de plenos. Por un lado, se apoyó la proposición de Ley presentada en el Congreso por parte del PSOE en el que piden la creación de un Fondo de Accesibilidad Universal que exige que en el presupuesto de cada obra pública haya una partida de al menos un 1% de los fondos estatales destinada a garantizar la accesibilidad y la no discriminación . A este respecto el PP también dio luz verde a la propuesta "ya que hay mucho por hacer", pero señaló que se tienen que poner manos a la obra todas las administraciones, incluida la Junta de Andalucía. En la misma línea se acordó instar al Gobierno a la aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad previsto en la ley estatal de 2013.

El PSOE también consiguió luz verde en la petición al Ejecutivo de que cuantifique y transfiera la dotación derivada de la no ejecución de los cursos de formación para el empleo y Andalucía desde 2012 hasta 2016. Una moción en la que se abstuvo el PP y calificó como "postureo político".

De igual forma, el Partido Popular se abstuvo de la única moción presentada por el diputado no adscrito Ruperto Gallardo en la que exige al Gobierno compensar a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía. Se aprobó con el voto de resto de partidos.