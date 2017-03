El PSOE demanda una oficina en la Sierra para la obtención del DNI

Ramos detalló que la reformas educativas han traído una subida de las tasas y el endurecimiento de los requisitos para el acceso a una beca y son dos obstáculos que suponen "una clara discriminación por recursos económicos, ya que quien no tiene necesidad de una beca no tiene que preocuparse de una nota para acceder a la carrera que quiere, y quien tiene dificultades económicas tiene que enfrentarse a las tasas y la subida de los requisitos académicos".

El portavoz afirmó que el sistema actual de becas ha creado una situación de inseguridad jurídica "porque muchos estudiantes empiezan el curso y no saben qué becas va a recibir, porque hay un porcentaje fijo y otro variable". Tras denunciar que las becas han bajado un 15% y alrededor de un 40% la compensatoria, el grupo socialista defiende que la beca debe ser un derecho subjetivo y presenta esta moción, que recoge sus planteamientos en ocho puntos.

Así, el grupo socialista insta al Ministerio del Interior a que adopte las medidas necesarias para dotar de una oficina permanente a la comarca, donde, según Ramos, existe una lista de espera de 800 personas para la renovación del documento y hay más de un centenar que no lo tienen por primera vez, como es el caso de los jóvenes. Desde enero de 2016 sólo existe un equipo de este servicio que se desplaza a la Mancomunidad Ribera de Huelva (en vía de desaparición) "una vez cada tres o cuatro meses", por lo que con esta moción "pedimos que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Los accesos al Chare y el proyecto Ceus

El grupo socialista en la Diputación de Huelva llevará al Pleno también dos mociones sobre los accesos al centro hospitalario de alta resolución (Chare) de la costa, ubicado en Lepe, y el desarrollo del proyecto de Centro de Aviones no tripulados de Moguer (Proyecto CEUS). El portavoz socialista lamentó que pese al convenio de 2005 por el que el Ayuntamiento de Lepe se comprometió a hacer los accesos "no hay visos de que se vaya a cumplir" y que hace ahora un año la entonces ministra de Fomento anunció que se iban a destinar 4,92 millones de euros para garantizar esos accesos "de los que no se sabe nada". Respecto al proyecto CEUS indicó que "ha pasado un año y ni siquiera se han solicitado ayudas en el marco comunitario europeo, pese a ser uno de los proyectos más importantes para la provincia de Huelva".