El PSOE no ve ningún motivo para demorar más la transferencia de agua

El PP recuerda el compromiso de la ministra con el segundo trasvase

El PP lamentó ayer que el PSOE y sus alcaldes "estén obsesionados con politizar el segundo trasvase del Condado", al tiempo que recuerda que los socialistas "llegan tarde porque el Gobierno lleva años trabajando en la llegada del agua al Condado, no solo realizando el primer trasvase, sino trabajando en el impulso al segundo de 15 hectómetro cúbicos y en la solución definitiva para los regadíos del Condado". Así lo indicó el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, que señaló que "la mala conciencia del PSOE, que durante ocho años de gobierno de Zapatero no fue capaz de mover un dedo por el trasvase, le lleva a esta obsesión de intentar apropiarse de un proyecto que está impulsando el Gobierno de España desde hace años, un Gobierno que siempre ha sido sensible a la demanda de los agricultores". Prueba de esta sensibilidad, apostilló González, "es que en la primera legislatura de Mariano Rajoy se ejecutó el primer trasvase del Condado, de 4,99 hectómetros". El presidente del PP defendió el "esfuerzo constante" del Gobierno con la llegada del agua a la provincia y ha destacado que "si alguien ha impulsado esa llegada del agua a Huelva, esa persona ha sido la ministra onubense Fátima Báñez, en un compromiso que esta misma semana ha reafirmado la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en su visita a Huelva y la reunión que mantuvo con los agricultores". Asimismo, recordó que García Tejerina "garantizó que este segundo trasvase de 15 hectómetros se va a hacer, aunque es un proceso largo porque requiere una redacción de proyectos, requisitos medioambientales y una tramitación legislativa importante" e insistió en que "los trabajos ya han comenzado y no se pararán".