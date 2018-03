El PSOE lamenta los robos al tener plantilla de Policía Local "muy escasa"

La secretaria general del PSOE de Palos de la Frontera, Belén Castillo, aseguró que en los dos primeros meses del año se han producido "una veintena de robos" en los tres núcleos del municipio -Palos, Mazagón y La Rábida-, un hecho que "no ha ocurrido por casualidad, sino porque la plantilla de Policía Local es muy escasa". Castillo recordó que "hace dos noches robaron en casa de unos vecinos de la localidad con ellos dentro", una cuestión que la socialista achaca "a que la plantilla no llega ni a la mitad de lo que marca la ratio europea de 1,6 agente por cada 1.000 habitantes". En este sentido, precisó que "en Palos, con 10.000 habitantes en temporada baja, serían necesarios 16 agentes y no llegan ni a la mitad".

En la localidad la plantilla "está compuesta por un subinspector, tres oficiales y ocho agentes", señaló la secretaria general del PSOE, por lo que ve "necesario reforzarla", sobre todo en ocasiones puntuales como la celebración de la feria medieval en este mes de marzo, con más de 70.000 visitas.