El PSOE lamenta que se use de excusa el Chare para "derrocar" al alcalde socialista

"El Chare sólo ha sido una excusa para derrocar a un gobierno socialista, que ha hecho más en dos años y un mes que en todos los años que la alianza Independientes por Bollullos ha funcionado". Así lo manifestó ayer, en la sede de la calle La Palma, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, que teme que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de la localidad renuncie a un hospital público por uno privado.

Los socialistas le van a pedir a la nueva alcaldesa de Bollullos Par del Condado, la independiente Isabel Valdayo, que aclare cuanto antes qué va a hacer con el proyecto del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare). Ferrera destacó que el exalcalde, el socialista Rubén Rodríguez, "trabajó durante estos dos años lo que no se ha trabajado en siete años" para que el Ayuntamiento de la localidad le otorgara oficialmente a la Consejería de Salud una parcela para la construcción del Chare.

Apuntó que ya ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "que la Consejería aceptaba esa parcela, requisito indispensable para la construcción de las instalaciones sanitarias".

El secretario de Organización del PSOE de Huelva subrayó que "el portavoz del PP y socio de la alcaldesa, Adrián Moreno, dijo en su intervención en el Pleno que no quieren el Chare, que no quieren el convenio, que es imposible, que no van a aceptarlo".

Ferrera insistió en que el PP se ha basado en los incumplimientos del Chare para hacer una moción de censura, "y resulta que cuando están dando realidad a la fechoría política que han cometido en Bollullos, cuando tienen una parcela y un convenio, el portavoz del PP dijo que no quieren ese convenio, que no se va a hacer el Chare".

Según el secretario de Organización del PSOE de Huelva, a los socialistas les preocupa el hecho de que "una vez que Independientes por Bollullos y el Partido Popular ya sabían que la parcela era una realidad, hayan forzado esta moción de censura para renunciar a un hospital público y negociar un hospital privado". Se preguntan si la alcaldesa "va a promocionar en suelo público de Bollullos un hospital privado como ha hecho el Partido Popular en Lepe, abandonando la gestión de un hospital público como es el Chare de Lepe, que sólo está pendiente de que el PP cumpla sus compromisos". También se plantean si "la confluencia Independientes por Bollullos y Partido Popular no será jugar con la salud de los bollulleros y del resto de habitantes del Condado, y que una parcela, que ya está destinada a construir un Chare, se destine a lucro, para una empresa privada y poder abrir un hospital privado".

Ferrera recalcó que "lo primero que tiene que hacer la alcaldesa de forma urgente es: o corregir a su socio de gobierno o decir definitivamente qué es lo que va a hacer con el Chare de Bollullos".

Comentó que el pasado lunes se materializó una moción de censura en el Ayuntamiento de Bollullos contra el alcalde socialista, Rubén Rodríguez, "sin razón", lo que para el PSOE le quedó aún más claro, "después de ver el debate en el Pleno, de oír a los protagonistas de la moción de censura".

Recalcó que con Rodríguez se redujo en cuatro millones y medio de euros la deuda, "que se encontró después de dos años de socios de gobierno de Independientes y del PP", a lo que añadió que los trabajadores municipales "recuperaron derechos perdidos" así como la cesión de la parcela para la construcción del Chare.

Tras la moción de censura, el alcalde socialista cedió el bastón de mando a la independiente Isabel Valdayo. Los seis concejales de Independientes por Bollullos y los tres del Partido Popular sumaron la mayoría absoluta, a la que no pudieron hacer frente el resto de ediles del PSOE, IU Y RB, que conforman la corporación municipal, que votaron en contra.