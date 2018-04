El PSOE pide calma a los agricultores y recuerda la "pasividad" del PP con el trasvase del Condado

El secretario de Organización del PSOE en la Ejecutiva Provincial, Pepe Fernández, ha pedido calma a los agricultores del Condado porque "no será nuestro partido el que ponga trabas al desarrollo del trasvase de agua al Condado de Huelva" y ha criticado "la inacción absoluta" del PP para que este proyecto sea una realidad.

Fernández señaló que "sería un sinsentido que los socialistas andaluces, quienes hemos realizado desde el Gobierno andaluz el texto íntegro de la Ley de Trasvase ante la inacción absoluta del Gobierno del PP, responsable único de su elaboración, ahora fuéramos a poner ningún tipo de traba".

El socialista recordó que la inquietud de los agricultores ha surgido después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya realizado unas declaraciones sobre los trasvases que "nada tienen que ver con nuestra transferencia de agua al Condado, una obra de infinita menor envergadura que el trasvase del Tajo-Segura, que abarca más de 500 kilómetros de recorrido, que es donde se centra básicamente la polémica nacional sobre los trasvases".

"Es más, en el posicionamiento expuesto por Sánchez no se nombra a Huelva en ningún momento y lo que viene a decir a grandes rasgos es que el futuro, a medio y largo plazo, será apostar por las desaladoras", explicó.

A juicio de Fernández, "no se puede interpretar con ello que el PSOE no quiera el trasvase de Huelva. Es una conclusión retorcida". El PP, "en su ansiedad infinita por confundir y enmarañar la vida pública y política en Huelva, ha intentado echar leña al fuego para hacer creer a los agricultores que el PSOE no quiere este trasvase", aseguró.