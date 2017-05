El PSOE avala a Pichardo y dice que "la pelota está en el tejado" de la cementera Cosmos

El PSOE de Huelva ha mostrado su "respaldo total y absoluto" a la postura del equipo de gobierno local y la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, ante la situación planteada por los trabajadores de la cementera Cosmos. A su juicio, la regidora actúa con "total responsabilidad y bajo los parámetros de la ley".

Así lo señaló el secretario de Política Municipal de la ejecutiva provincial socialista, Manuel Domínguez, quien aseguró que respeta la manifestación de estos trabajadores, si bien insistió en que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver y es completamente ajeno al ERTE planteado por la empresa".

Por ello, el dirigente socialista dijo que "no se entiende que los trabajadores se movilicen contra el Ayuntamiento como medida de coacción cuando el ERTE lo tiene planteado la empresa". En este sentido, manifestó que es la propia fábrica, ante la petición de valorizar, la que tiene que iniciar el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada en la Consejería de Medio Ambiente y, una vez la Junta lo remita al Consistorio, es éste el que informará si es compatible o no urbanísticamente lo que han presentado, pero "antes no se puede hacer nada". Por tanto, según incidió el socialista, "la pelota está en el tejado de la empresa porque es la que tiene que dar este primer paso antes de haber planteado un ERTE".

De este modo, el socialista enfatizó que, ante todo, hay que respetar la ley y eso es lo que está haciendo, en su opinión, la alcaldesa de Niebla, algo que "deben entender los trabajadores antes de presionar única y exclusivamente al Ayuntamiento".