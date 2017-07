El PSOE pide al Gobierno que ejecute una salida que una la A-49 y la A-472

El senador onubense y coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Amaro Huelva, ha pedido al Gobierno central del PP que atienda las peticiones realizadas por los ayuntamientos de Manzanilla y Villalba del Alcor y ejecute una salida que conecte la autovía A-49 con la A-472, que es la carretera que une estas dos poblaciones. Los senadores onubenses elevaron una pregunta a la Cámara Alta para saber qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento al respecto y si contempla recoger las demandas realizadas por estos municipios.

Amaro Huelva, que mantuvo una reunión con los alcaldes de ambas localidades, ha señalado además que la necesidad de que se acometiera esta obra de carácter estatal ha sido llevada a sus respectivos plenos y aprobada por unanimidad. El socialista señaló que, "precisamente, estas dos localidades son las únicas de la zona que no tienen acceso directo a la autovía, lo que supone un enorme rodeo para los vecinos que diariamente tienen que salir de sus pueblos. Entendemos que perfectamente se puede llevar a cabo esta conexión que no supone una obra de gran envergadura y mejoraría la calidad de vida y la seguridad vial de los vecinos que tengan que desplazarse", ha detallado.

Amaro Huelva indicó que los senadores de la provincia también han elevado otra pregunta al Ministerio de Fomento para saber cuándo tiene previsto el Gobierno central abrir el enlace de la SE-40 con la A-49, entre las salidas once (Umbrete-Bollullos de la Mitación) y cinco (Gines-Bormujos), que lleva más de dos años cerrado desde que se iniciaron las obras. Según el PSOE, esta conexión descongestionaría la A-49 y la SE-30, además de que facilitaría mucho las conexiones de la provincia de Huelva con la provincia de Cádiz, con el aeropuerto de Sevilla y la A-4 y con la Ruta de la Plata (A-5), "pero parece que todo esto no es interesante para el Gobierno del PP, que prefiere hundir más a la provincia y ningunearla como está acostumbrado a hacer", según el senador onubense, para quien "no es de recibo que el Gobierno central no sólo no atienda las demandas de Huelva, sino que además ralentice de un modo escandaloso las obras iniciadas que suponen un retroceso en todos los sentidos para el desarrollo de esta provincia".

Según agregó, "todo esto supone que las relaciones comerciales con el resto de España sufran un considerable retraso, poniendo en desventaja nuestros productos y nuestro turismo con respecto a otros territorios del Estado". Amaro destacó que "sólo pedimos que nos dejen competir al mismo nivel, y deje ya el PP de tratarnos como al rincón olvidado de la península".