El PP remarca que el archivo judicial de las piezas es provisional

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, recordó la provisionalidad del archivo, por parte del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, de las diez piezas separadas de la causa principal sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación en Huelva, hasta que la Audiencia resuelva los recursos presentados contra el auto de procedimiento abreviado.

González explicó que, evidentemente, "si el juez estima que entiende que no hay causas de delito, somos tremendamente respetuosos con las decisiones judiciales". No obstante, remarcó que "hay que tener en cuenta que es un archivo provisional y no definitivo".

Manuel Andrés González respeta las decisiones si "estima que no hay delito"

Además, recordó que "lo que sí ha quedado demostrado documentalmente, a través de la comisión de investigación sobre los cursos de formación y también durante el propio procedimiento judicial es que sí se habían cometido irregularidades", aunque fueran al menos "administrativas dentro de esos procedimientos de esos expedientes". Cabe recordar que el juez procesaba por estos hechos al exdelegado de Empleo, Eduardo Muñoz y al exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, entre otros, al advertir indicios de delito de prevaricación y malversación de fondos.

Por último, González dejó claro que desde el Partido Popular "no tienen que pedir perdón por nada porque siempre nos hemos pronunciado conforme a lo que se ha ido dictaminando las resoluciones judiciales", por tanto, "al igual que hoy digo que respeto la decisión judicial cuando habla de archivo provisional de la causa, también la respetaba cuando procesaba a Rodríguez Nevado como presunto autor de hechos delictivos relacionados con los cursos de formación".