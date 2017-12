El PP reclama una fecha para el reinicio de las obras del Chare

Una fecha para la reanudación de las obras de construcción de Chare de la Sierra, que se ubica en Aracena, es lo que solicita a la Junta de Andalucía el PP, que hoy lleva al Pleno de la Diputación de Huelva una moción para que la Corporación provincial exija de modo urgente a la Junta de Andalucía la reanudación de los trabajos paralizados hace ya siete años.

El portavoz del PP en la Diputación, David Toscano, señaló ayer que esta dotación sanitaria "es una de las infraestructuras más necesarias en la Sierra de Huelva y daría cobertura a 40.000 vecinos de 29 municipios y puestos de trabajo a 150 profesionales".

Toscano recordó que las obras del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades están paralizadas desde noviembre del año 2010 mientras "los vecinos de la Sierra deben soportar, año tras año, la falta de infraestructuras y servicios sanitarios".

Una carencia de servicios, según el PP, que se traduce también en la falta de médicos y ambulancias las 24 horas en más del 60% de los municipios de la comarca. La situación se agrava, asimismo, por la distancia hasta el hospital comarcal de Riotinto que, en algunos casos, supera las dos horas desde algunos puntos de la Sierra.

Toscano explicó que el Chare de la Sierra tenía prevista su terminación en 2010, fecha que posteriormente la Junta de Andalucía retrasó a 2012. Con las obras se paralizacon, "el Gobierno andaluz anunció que se reanudarían en 2016, pero a punto de finalizar 2017 siguen paradas".

El portavoz popular aseguró que "a pesar de los intentos de culpabilizar a otros del retraso, tras siete años de paralización, el único responsable de que este centro no esté en funcionamiento es, sin duda, el Gobierno andaluz". Asimismo, recordó que los Presupuestos de la Comunidad andaluza aprobados la semana pasada no recogen partidas para este Chare en 2018.

Según Toscano, "los responsables de esta paralización deben dar una respuesta urgente, dejar de mentir a los serranos y reiniciar las obras" del centro hospitalario de la Sierra de Huelva, sobre todo porque el hospital más cercano está en Riotinto y las condiciones de muchas de las carreteras de la comarca "están poniendo en riesgo cada día la integridad de los vecinos de la Sierra". Es por ello por lo que el PP pedirá a la Diputación que exija a la Junta que ponga fecha a la reanudación de estas obras.

El alcalde de Aracena, el socialista Manuel Guerra, recordó que las obras del Chare están paralizadas por el litigio judicial existente entre la Junta de Andalucía y la empresa constructora, que entró en concurso de acreedores.

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto y por una convocatoria ciudadana el próximo 13 de diciembre para pedir la reanudación de las obras, el primer edil precisó que respeta "la decisión de cualquier ciudadano, pero no me parece bien que se engañe a la ciudadanía".

Guerra lamentó que los convocantes "no se hayan informado de la situación", ya que "la realidad es que las obras se paralizaron cuando la empresa entró en concurso de acreedores, se rescindió el contrato y ha habido una serie de recursos judiciales en los juzgados de lo Contencioso de Sevilla, y hasta que éstos no se resuelvan, la Junta no puede volver a licitar estas obras".

El regidor aracenense señaló que "más allá de nuestros deseos, voluntad política y apuesta económica, hay unos recursos judiciales que impiden continuar con los trabajos", ya que "la justicia tiene sus procedimientos y tiempos y todos deseamos que se resuelva judicialmente cuanto antes".

Guerra puntualizó que "hay un seguimiento del proceso por parte de alcaldes de la Sierra, que se han producido reuniones periódicas con el consejero y viceconsejeros y hay un seguimiento exhaustivo para que en cuanto se resuelva la vía judicial, este asunto pueda volver a la vía administrativa y se puedan volver a licitar las obras".