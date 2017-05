El PP quiere "teñir de azul" Huelva tras la reelección de González

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno también tuvo palabras de aliento para González y aseguró que "entre todos vamos a pintar de azul a la provincia en las próximas elecciones porque es la joya de la corona de Andalucía, que no merece ser tratada como lo ha sido durante 40 años de gobiernos socialistas". En este sentido Moreno se comprometió poner a Huelva, "cuando sea presidente, en el lugar que le corresponde".

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez remarcó que "aquí no sobra nadie sino que sumamos todos" e instó a todos "a sumar con compromiso en la calle, porque los españoles y onubenses lo necesitan en este gran proyecto que es el PP de Huelva". Báñez subrayó finalmente el compromiso del PP con Huelva y con el empleo, destacando que "hoy Huelva tiene más gente trabajando que nunca".

Moreno critica el "desgobierno" del PSOE en Andalucía

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, criticó el desgobierno al que el Ejecutivo andaluz, con su presidenta, Susana Díaz, a la cabeza, ha sometido a la región durante los dos últimos años. "Hemos vivido un tiempo que me llama la atención con una presidenta ausente, con una sede de la Presidencia vacante durante dos años", dijo, dejando claro que "no vamos a permitirlo mientras que las listas de espera nos desesperan, mientras hay niños en caracolas en los colegios, no llegan las infraestructuras o seguimos siendo líderes en desempleo".