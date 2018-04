El PP pierde la mayoría en el Consistorio con la marcha de otro de sus concejales

Con la salida de Martínez del grupo popular, la Corporación de Riotinto queda compuesta por 5 concejales del PP, 4 del PSOE y 2 no adscritos, a expensas de lo que haga Aceituno.

Según Toscano, "dos tránsfugas no pueden anteponer sus intereses personales a los de todo un pueblo", por lo que garantizó que la regidora "seguirá trabajando por el desarrollo de su pueblo como ha venido haciendo hasta ahora, lo que le ha generado la confianza mayoritaria de los ciudadanos".

El secretario popular insistió en que "no vamos a consentir que dos personas pongan en juego el futuro de un pueblo en el que hoy se vive mejor que cuando gobernaba el PSOE y de un Ayuntamiento cuya gestión, la del PP y la de Rosa Caballero, ha sido respaldada por los ciudadanos de manera mayoritaria en las urnas".

Toscano subrayó que "Rosa Caballero no sólo sacó a la Corporación de la ruina absoluta en la que los socialistas la dejaron, sino que ha garantizado que se paguen las nóminas y que Riotinto sea un municipio con futuro y con proyectos que garantizan su desarrollo".

Así recordó que desde que llegó a la Alcaldía, "Rosa Caballero ha estabilizado un Ayuntamiento que el PSOE dejó totalmente arruinado y en el que hubo momentos en los que no se pagaban las nóminas a los trabajadores y no impulsaba ningún proyecto en la localidad".

"No vamos a tolerar -añadió- que se juegue con el futuro de Riotinto", al tiempo que ensalzó la labor realizada por la alcaldesa desde su llegada al gobierno de la localidad, una labor "respaldada en las urnas de manera muy clara por los ciudadanos".

Tras la sesión plenaria, Alberto Aceituno anunció su salida del PP y Celia Martínez su renuncia a las concejalías que ostentaba. Finalmente, ayer mismo la concejal formalizó su marcha del partido, como reconoció Toscano, por lo que pasará al grupo de los no adscritos, al que pertenece el exprimer teniente de alcalde, Juan José Ramos, que abandonó las filas del PP el pasado año. Aceituno, por el momento, no ha comunicado a los dirigentes populares su salida.

Para el PSOE es un reflejo de la descomposición del PP

La secretaria general del PSOE de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, destacó ayer que "el PP se queda en minoría tras la marcha de uno de sus concejales", un hecho que refleja "la inestabilidad que en este momento hay en la localidad". Según Díaz, "la alcaldesa, Rosa Caballero, está demostrando tener muy poca altura de miras al frente de un Ayuntamiento porque no es capaz de mantener la unión y la coherencia con los miembros de su propio partido". En su opinión es "una muestra más" y un reflejo de la "descomposición" del PP no solo en este municipio en el que "ha perdido toda la credibilidad" sino en toda la provincia y "nos consta que esta situación que hoy estamos viviendo en nuestra localidad no es un hecho aislado". Para el PSOE además de la pérdida de la mayoría absoluta "el PP hace tiempo que ya ha renunciado a gobernar este municipio".