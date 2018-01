El PP lamenta los insultos hacia el alcalde por parte de un concejal del PSOE

José Domingo Doblado Vera, como portavoz del PP de Valverde del Camino, manifestó su repulsa hacia los insultos que recibió el alcalde por parte de un concejal socialista, Juan Gamonoso Baquero, en el pleno celebrado ayer. Para Doblado Vera se trata de unos hechos gravísimos, "en los que se ha cruzado la línea de la agresión verbal hacia la persona de nuestro alcalde". Así, el portavoz ha calificado esta actitud como inadmisible, "el insulto, que no quiero repetir pero que está recogido en las imágenes, no tiene nada que ver con la libertad de expresión y no consentiremos que en la cámara dónde están representados todos los valverdeños se produzcan situaciones como la vivida ayer".