El PP pide la expulsión del alcalde por su implicación en el caso del Recinto Ferial

El Partido Popular de Bollullos exigió a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, la expulsión del partido del alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, debido a su situación procesal en el caso del Recinto Ferial, en el que sigue acusado de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Como señaló el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bollullos, Adrián Moreno, la situación procesal del alcalde, "según su partido exige esa expulsión al estar acusado por presuntos delitos urbanísticos".

Moreno, de igual modo, reclamó que se mantenga la acusación contra Rodríguez, pese a que el Ayuntamiento pretende retirar la acusación particular contra el ahora alcalde y el resto de concejales que están citados para comparecer en el juicio que por el caso del recinto ferial se llevará a cabo a las 9:30 de hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva.

Moreno alertó de que está previsto que en las cuestiones previas se archive la causa contra 14 de los citados a dicha vista, entre los que se encuentra el primer edil, debido a que el letrado que representa la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, pretende retirar la acusación. Esta retirada vendría motivada por el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, ahora en manos del PSOE, y que estaba en manos de los independientes y populares cuando se denunció el caso.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, tiene decidido sacar al alcalde socialista, Rubén Rodríguez, del caso, algo calificado como "muy grave" por el portavoz del PP. En este sentido, Moreno explicó que la representación procesal del Ayuntamiento contratada por el equipo de gobierno con dinero público, pretende retirar la acusación contra el anterior, incluido el actual alcalde, Rubén Rodríguez, por lo que afirmó que el PSOE "usa dinero de todos los bollulleros para defender los intereses del partido y no los de los ciudadanos".

Moreno quiso recordar que el ex alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, y los concejales de su equipo en la anterior etapa socialista de gobierno destinaron, pese a contar con todos los informes municipales en contra, en torno a dos millones de euros en unas obras en unos terrenos que no eran propiedad municipal y que, años después, siguen sin serlo. Es más, añadió el portavoz del PP, "todavía hoy los bollulleros tenemos que pagar más de 20.000 euros al año para que la feria se pueda llevar a cabo en unos terrenos que no son de titularidad municipal y en los que el Ayuntamiento se gastó dos millones de euros de fondos públicos".