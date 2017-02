El PP pide explicaciones a Díaz sobre el "escándalo" de la moción de censura

El vicesecretario de Coordinación del PP andaluz, Toni Martín, ha pedido explicaciones a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sobre el "escándalo" del supuesto soborno para que se retirara la moción de censura contra la alcaldesa socialista de Aljaraque.

En conferencia de prensa en Sevilla, Martín se preguntó si el "método Aljaraque" es el "pasaporte" de Susana Díaz a las primarias del PSOE, y subrayó: "¿Vamos a tener otro escándalo sin que ella diga nada?".

Si se confirma, estaríamos ante prácticas mafiosas que deben ser investigadas"

El dirigente popular se refirió así al contenido de las grabaciones sobre una supuesta reunión mantenida en Aljaraque el 10 de enero, en la que se habría acordado retirar la moción de censura presentada por el PP y Sí se puede contra la alcaldesa, Yolanda Rubio, a cambio de un puesto de trabajo en la empresa pública Aguas de Huelva para la esposa del concejal de Sí se Puede Francisco Martín.

"Si se confirma, estaríamos ante posibles prácticas mafiosas que esperamos sean investigadas cuanto antes por la justicia", dijo Martín, que insistió en que "mucho están tardando en salir a dar explicaciones".

Este supuesto intento de soborno "obliga" al secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, a "explicarlo todo de manera inmediata, clara y convincente", exigió Martín, que agregó que, de lo contrario, debería dimitir de todos sus cargos.

Las grabaciones, que han sido reclamadas por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva al denunciante, recogen una conversación de 9 minutos y 50 segundos, a la que ha tenido acceso Efe, entre el denunciante, el vecino de Aljaraque M.M.A., y el sindicalista José Luis Rodríguez, que dijo ser un enviado de Ignacio Caraballo.

Estas cosas "hay que vestirlas, como comprenderás, que no aparezca en ningún momento una conexión entre una cosa y otra, porque vais a quedar como unos golfos, ha sido una cuestión de dinero; no sólo tiene que ser honrado, sino que lo tiene que parecer", se puede oír en la grabación.

Cuando M.M.A., asesor de Sí se puede, le dice que están interesados en "atar bien el tema de Francis", Rodríguez contesta: "¿Atarlo cómo? ¿A qué te refieres? ¿No le han llamado ya? Eso ya está todo hecho, no hay problemas seguro".

En otro momento, Rodríguez se define como el que lleva el asunto: "Sólo yo sé cómo va esto, ni mucha gente del PSOE ni quiero. La manejamos bien y no quiero que se meta gente"; además, precisa que sobre el tema no se puede firmar nada porque "eso es un delito, una ilegalidad, ¿cómo vas a firmar eso? Hay cosas en las que hay que confiar. Es que metes a alguien en la cárcel, es que eso no se puede".

En declaraciones a Efe, M.M.A. aseguró que su vida ha cambiado y que ha recibido alguna amenaza, aunque ha dicho que nadie va a poder negar los hechos: "mirándome a los ojos, no me lo van a poder negar".