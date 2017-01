El PP dice que a las cuentas de la alcaldesa le faltan 850.000 euros

Las caras lo decían casi todo. La comparecencia del presidente del PP en la provincia, Manuel Andrés González, acompañado por David Toscano y los concejales de Aljaraque Pedro Yorquez y Ana Mora, fue un reproche continuo tanto a la actuación del presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, a quien consideran el principal muñidor del fracaso de la moción de censura que pretendían sacar adelante junto con Sí se Puede, como a la actuación de ésta última formación, a la que acusaron de haber traicionado los principios que defendían cuando alcanzó un acuerdo con los populares que desalojaba a la alcaldesa Yolanda Rubio.

De hecho pudo ser incluso peor, ya que la casualidad quiso que mientras los dos ediles aljaraqueños esperaban para entrar en la sede popular de la capital onubense, acertara a pasar por la misma calle Pedro Escalante, concejal de Sí se Puede, con quien mantuvieron una conversación en un tono cordial, según fue testigo Huelva Información.

Para Toscano, el candidato popular a la Alcaldía del municipio en las pasadas elecciones, a Sí se Puede "le ha faltado valentía para poner fin a un Ayuntamiento sin rumbo que trabaja de espaldas a todos los ciudadanos" y puso como ejemplo las cuentas que la alcaldesa hizo públicas tan pronto como se conocieron los argumentos de quienes estudiaban interponer la moción de censura. Toscano aseguró ayer que "se trata de una buena prueba del caos económico en el que se encuentra el Consistorio, ya que según sus propios datos, entre los ingresos y gastos faltan 850.000 euros, algo que debería haber propiciado que abandonara su puesto de manera inmediata".

La situación económica es uno de los pilares más sólidos en los que se articulaba la moción de censura y a ella se refirió Toscano al sostener que "tal y como sucediera en el periodo entre 2007 y 2011, los mismos partidos que ahora gobiernan, arruinaron al municipio, ya que dejaron una deuda de 27,4 millones de euros a pesar de que se encontraron cuatro años antes con 9 millones en la caja fruto de la gestión del PP. Ahora no se paga la Seguridad Social, ni a Hacienda, ni a los proveedores".

Según el concejal del PP, "asistimos perplejos a cómo se dan la mano los ofensores y los ofendidos, ya que en apenas unas horas se ha pasado de un extremo al otro" en referencia al comportamiento de los dos ediles de Sí se Puede, a quienes acusó de que "todo lo que criticaban antes de la moción de censura y lo que recogía el acuerdo al que llegamos, de repente no existe; hablaban de falta de transparencia, de enchufismo en algunos puestos en el Ayuntamiento e incluso de manifestar su repulsa hacia un concejal con el que van a gobernar ahora. Han demostrado que su palabra no vale nada". Toscano no quiso entrar en si esta actitud va a beneficiar a su partido de cara a las próximas elecciones, ya que "siempre hemos pensado en los ciudadanos; lo demás no nos importa ahora. Somos y hemos sido siempre leales a ellos y cuando decimos algo lo sostenemos en el tiempo, algo que no han hecho otros".

Tampoco se libró de sus ataques el presidente de la Diputación "que pensábamos que nos representaba a todos", Ignacio Caraballo, de quien dijeron que "actuó de padrino de toda esta operación, ya que el acuerdo para echarla abajo se firmó en la propia sede. El tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio".

El presidente de los populares en Huelva, Manuel Andrés Pérez habló directamente de "atraco" para referirse a lo sucedido en las últimas horas en el municipio y recordó que "el ganador de las pasadas municipales fue el PP y su candidato, David Toscano", a la vez que acusaba a Sí se Puede de "indecencia política" por haber "facilitado que continúe un gobierno entre el PSOE e IU que ha llevado a la localidad a la bancarrota".