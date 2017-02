El PP tampoco concreta la fecha del inicio de las obras de acceso al Chare

En su intento de avalar la actuación del Gobierno central en lo que al Chare de Lepe concierne, el PP no ha hecho más que confirmar, sin decirlo, que la apertura del centro va para largo, toda vez que tampoco aporta una fecha concreta para el inicio de las obras de acceso que el Ministerio de Fomento debe acometer.

Los dos proyectos relativos a la construcción de una rotonda y la vía de acceso al Chare de la localidad están "redactados" y "a la espera de que el Ministerio de Fomento los apruebe". Hasta que el Gobierno no dé este paso no podrán licitarse las obras, por lo que aún quedan por delante las expropiaciones, en el contexto de un "complicado" proceso para el que el secretario general del PP, David Toscano, no dio fechas ayer.

"Hasta que no se resuelva la licitación de dichas obras, no se pueden dar plazos concretos", señaló. No obstante, el popular insistió en que "no hay retrasos, no hay cambios de planes y tenemos unos accesos que están en fase de aprobación y a punto de salir a licitación pública, tanto para la rotonda como para la vía de servicio". Por ello, a su juicio, el único que hace su trabajo es el Gobierno, el Ayuntamiento de Lepe y el PP, que "seguirá apostando para que en el menor tiempo posible tengamos los accesos".

Tal y como publicó Huelva Información en su edición del pasado jueves, el Gobierno central señala -en una respuesta dada el pasado día 13 a una pregunta escrita presentada en el Congreso por los diputados socialistas onubenses Josefa González Bayo y José Juan Díaz Trillo- que ambos proyectos han de someterse a información pública, por lo que "no es posible establecer en este momento, una fecha de ejecución de las obras".

El secretario general del PP de Huelva valoró que "en menos de un año, el Gobierno de España ha impulsado un proyecto que tenía que haber realizado la Junta de Andalucía y que se hará gracias al Ministerio de Fomento" para que los ciudadanos de la Costa puedan "disfrutar cuanto antes del hospital que la Junta bloquea desde hace 12 años".

Para Toscano, es sorprendente que el PSOE intente acusar al Gobierno de desentenderse de este proyecto, cuando la Junta de Andalucía "ha demostrado en estos doce años que no quiere abrir ninguno de los tres Chares que prometió".

Así, subrayó que la Junta "ha bloqueado" en Lepe la apertura del Chare y de un hospital concertado que estaba totalmente equipado. También se refirió al Chare de Bollullos, que sigue siendo un solar, y al hospital de la Sierra, "paralizado hace siete años y a medio construir".

Por otra parte, valoró que en el debate sanitario celebrado ayer en el Parlamento andaluz el PSOE y la Junta de Andalucía "demostraron su hipocresía" y cuál es su verdadera posición sobre el Chare de Lepe, ya que la propuesta del PP para que la Junta dote del equipamiento necesario para poder abrir el centro fue aprobada ayer en el Parlamento "con el voto en contra del PSOE".

Por lo tanto, aseguró que "está claro quién apuesta por el hospital de la Costa, asumiendo una obra que debería hacer la Junta, y quién, en el caso del PSOE, sigue intentando bloquear la apertura del Chare".