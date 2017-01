PP y Sí Se Puede harán una auditoría para conocer el estado de las cuentas

El Grupo Popular del PP de Aljaraque y el Grupo Municipal Sí Se Puede Aljaraque han acordado realizar una auditoría en el Ayuntamiento para conocer el estado real en el que se encuentran las arcas municipales debido a "la falta de transparencia demostrada por el actual equipo de gobierno formado por PSOE e IU".

El portavoz de Sí Se Puede Aljaraque, Francisco Martín, señaló que, "ante las falacias del gobierno de Aljaraque respecto a temas económicos, hemos acordado con el PP, como medida de urgencia, llevar a cabo una auditoría económica del Ayuntamiento de Aljaraque". Según indicó, recientemente han conocido que "el Ayuntamiento solicitó en noviembre de 2015 un adelanto de 324.000 euros al Servicio de Gestión Tributaria, el cual deberá ser reintegrado". A este respecto, Martín subrayó que "la alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha mentido en varias ocasiones en sesión plenaria", un hecho que calificó como "una más de las graves faltas de transparencia política".

Por su parte, el portavoz del PP, David Toscano, manifestó que "estos hechos demuestran que volvemos a las formas de hacer política de los actuales dirigentes de nuestro Ayuntamiento, quiénes, como ya hicieron en el mandato 2007-2011, han faltado numerosas veces a la verdad respecto a esta cuestión". El edil popular aseguró que "estamos muy preocupados por la situación en la que vamos a encontrar las arcas municipales". Y es que PP y Sí Se Puede registraron a finales de diciembre una moción de censura para desalojar de la Alcaldía a PSOE e IU, que se debatirá el 16 de enero.

Toscano puso de manifiesto que "además de no conocer aún la deuda que el Ayuntamiento tiene con proveedores, hemos tenido la desagradable sorpresa con la que ya nos encontramos tras el anterior gobierno del PSOE e IU, de los adelantos que se han hecho de los ingresos del Ayuntamiento y que se han ocultado". Así, se refirió al pleno celebrado el 11 de agosto de 2016, en el punto en el que se daba cuenta del informe de cumplimiento de normativa de morosidad por parte de la concejala de Economía y portavoz del PSOE que afirmó, como se recoge en el acta del mismo, que se estaba "haciendo una liquidación de todas las facturas pendientes del año 2014", así como la "devolución completa de la deuda con Gestión Tributaria". Sin embargo, añadió, "hace unos días, en una respuesta por escrito a una petición de información sobre este asunto Yolanda Rubio contestó que "el Ayuntamiento tiene del Servicio de Gestión Tributaria 324.061,02 euros pendientes de reintegro, solicitados el 24 de noviembre de 2015". "No sólo no tenemos información, sino que la que nos dieron en el pleno era falsa, por lo que será necesario realizar una auditoría para conocer la verdadera situación", dijo.