El PP exige a la Junta la finalización de los accesos a La Antilla

La secretaria general del PP y teniente de alcalde de Economía, Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Lepe, Bella Verano, ha exigido que "de una vez por todas la Junta de Andalucía arregle las rotondas de las carreteras A-5056 y A-5076, así como la finalización de los accesos a la playa de La Antilla".

La adecuación y finalización de estos accesos, competencia de la Administración Autonómica, han sido demandadas en numerosas ocasiones por el Consistorio lepero sin resultado alguno.

Lamenta el estado de las rotondas de las carreteras A-5056 y A-5076

Verano apuntó que "en el año 2011 la Junta hizo una parte de los accesos a nuestras playas y dejó por terminar las rotondas, la señalización y la iluminación de los mismos", por lo que se preguntó "para cuándo piensa terminar estos accesos que tan mala imagen dan a todo el que quiera tener acceso a nuestras playas".

Respecto a las declaraciones de la presidenta del PSOE de Lepe, María Bella Martín, quien ha señalado que las casetas de la Barriada de Pescadores son irregulares y que el Ayuntamiento de Lepe tiene que pagar una sanción, dijo no entender "por qué no ha llegado la citada denuncia" al Consistorio lepero. "La respuesta es muy sencilla, porque es mentira y no existe ningún tipo de denuncia", espetó.

"Lamentamos que el PSOE de Lepe siga mintiendo y malmetiendo contra los logros de nuestro pueblo. Parece que las últimas noticias, como la subvención histórica de 5 millones de euros de la Edusi o los accesos al Chare de la Costa occidental que acabamos de conseguir, haya molestado mucho a los socialistas de Lepe, porque no encontramos motivo alguno para la invención de tantas mentiras", recalcó la secretarial local del PP, que aseguró que "Lepe es el segundo municipio de la provincia de Huelva más transparente".