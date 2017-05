PP pedirá a la Junta en el Parlamento inversiones en las carreteras costeras

El PP de Huelva llevará al Parlamento una Proposición No de Ley para que la Junta de Andalucía ponga en marcha actuaciones en las carreteras costeras y evite "los continuos atascos y puntos negros que, desde hace 25 años, soportan diez playas de la provincia en sus accesos, todas excepto la de Mazagón". Para ello, los populares pedirán un estudio técnico de soluciones, un plan de actuaciones y un plan de inversiones.

A juicio del parlamentario popular andaluz Guillermo García Longoria, es hora de que el PSOE apueste por el desarrollo de la provincia y, sobre todo, alcance acuerdos con los sectores y agentes sociales afectados para evitar que se eternice la llegada de soluciones a la falta de comunicaciones con un gran número de playas.

Para el PP, "el PSOE, con su permanente desinterés, ha fomentado el turismo de atascos al no dar solución a los problemas del Puente del Odiel, a las conexiones de la autovía Huelva-Ayamonte con las playas, a la carretera entre Almonte y Matalascañas y, ahora también, al acceso de la playa de La Bota en Punta Umbría".

García de Longoria señaló que este desinterés del PSOE -por su "falta de inversión en infraestructuras"- ha fomentado el "turismo de atascos", al no solucionar los problemas de las carreteras de Huelva, a lo que añadió que también ha creado otros atascos nuevos, como el acceso a la playa de La Bota con la construcción de una rotonda. Según explicó el portavoz popular, estas infraestructuras viarias son considerados puntos negros por la DGT y todas ellas son competencia de la Junta de Andalucía, que "no hace nada", al tiempo que el Gobierno central no pone en marcha ninguna medida parcial.

Según García de Longoria, uno de los grandes problemas del turismo en la provincia son "los atascos y la falta de comunicaciones" y, de hecho, estos atascos "dañan la imagen de la provincia". A su juicio, de nada sirven los esfuerzos de promoción o tener las mejores playas de España si al turista se le para el reloj en un atasco cuando llega a Huelva.

"Lamentablemente, con la falta de inversiones del PSOE se están poniendo trabas al desarrollo de toda la franja litoral, ya que estas vías afectan a las playas de Matalascañas, Punta Umbría, El Portil, El Rompido, La Bota, Nueva Umbría, La Antilla, Islantilla, Isla Cristina e Isla Canela", apuntó.

Para el popular es necesario alcanzar un consenso definitivo entre todas las partes para realizar estas actuaciones, además de la construcción de la carretera litoral que uniría Ayamonte con Punta Umbría para que toda la costa de Huelva y, por extensión, todos los centros turísticos de referencia estén "perfectamente comunicados viariamente", según valoró.

García Longoria subrayó que no es el PP el que determina la importancia de estas actuaciones, sino la propia DGT, que estima "una circulación media de 300.000 vehículos por estas vías en los meses y días de más tráfico". Habitualmente se prevén en la provincia "más de 3.050.000 desplazamientos" durante julio y agosto .

Asimismo, el popular lamentó que "lo peor de todo es que el PSOE sigue con una venda en los ojos respecto a estas infraestructuras viarias, ya que el Puente del Odiel lleva soportando atascos desde hace casi 25 años, las conexiones con la autovía desde hace 14 años y la carretera entre Almonte y Matalascañas desde que se construyó".

Por último, García Longoria recordó que "ni la carretera Almonte-Matalascañas, ni los accesos desde la autovía de Ayamonte, ni el acceso La Bota-El Portil ni la mejora del Puente del Odiel están en el plan Pista ni en los Presupuestos de la Junta".