El PP de Aljaraque aclara que los concejales de Sí se puede son independientes de Podemos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque y que será alcalde del municipio tras la moción de censura que se hará efectiva el próximo 16 de enero, David Toscano, aseguró que lo "que se escucha en el pueblo es que ha imperado la cordura y que el partido que ha ganado las elecciones municipales es el que va a gobernar" por lo que "es algo lógico".

En cuanto a las continuas declaraciones con respecto a la vinculación de los concejales de Síse puede con Podemos explicó que es "una estrategia del PSOE" ya que "son concejales independientes". Además, comentó que los dos concejales de Sí se puede "han sido muy responsables, igual que los concejales del PP en un momento de quiebra y ruina en el que hemos tenido que tomar esta decisión".

Toscano dejó claro también que van a esperar al pleno orgánico para hacer el reparto de tareas de concejales. Además, lo primero en hacer será "trabajar en los presupuestos del año que viene para que Aljaraque no gaste por encima de sus posibilidades como se está haciendo ahora" y a partir de ahí "empezaremos a funcionar cada uno en su responsabilidad".

En cuanto a las criticas lanzadas por el PSOE tras la moción de censura, Toscano ha indicó que "cuando no hay argumentos uno tiene que sacar lo más peregrino y cada uno va a intentar utilizar cosas aunque no tengan sentido". Por ello señaló que no va a prestar "la más mínima atención a esas cosas porque para nosotros lo importante es Aljaraque".

Lo que ha ocurrido es algo "lógico" ya que "es lo que había votado la mayoría de los vecinos y a partir de ahora hay que seguir trabajando con ilusión, con ganas y sobre todo con mucha responsabilidad", concluyó David Toscano.