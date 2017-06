Orta y Casto Pino mantienen que no han cometido "ningún delito"

Punto final al suplicio del banquillo. La última sesión de la repetición del juicio del caso Aljaraque acabó ayer tras más de cuatro horas y media de plenario con los alegatos del exalcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta, y el que fuera su mano derecha y concejal de Urbanismo en el municipio, Casto Pino. Ambos defendieron su inocencia y sus abogados pidieron al tribunal -de la Sección Primera pero con los magistrados de la Tercera, como ordenó el Supremo- que los absuelva de todos los cargos, idéntica postura que mantuvo el letrado del tercer acusado, A.G.V., socio de Orta en la asesoría Taller de Finanzas SL.

En su turno de la última palabra, Orta recordó que el martirio de los tribunales "dura ya 11 años", tiempo en el que "se me ha diseccionado en canal tanto profesional como personalmente". Poca gente sabe, continuó, "que estoy aquí por una incongruencia en la Renta de 2004". A su entender, "la pena del banquillo existe y nosotros la hemos sufrido dos veces".

La pena del banquillo existe y nosotros la hemos sufrido dos veces en estos 11 años"

El exregidor municipal comparó su calvario con la levedad del caso Messi, condenado a sólo 21 meses de prisión por defraudar millones de euros a Hacienda. En este sentido, lamentó la dilación del caso Aljaraque en comparación con la celeridad con que la Justicia ha resuelto el del jugador del FC Barcelona, a lo que agregó que "se le ha permitido el pago de cantidades y yo no he tenido siquiera esa oportunidad de eximente". Aquí el presidente del tribunal, José María Méndez Burguillo, le brindó la oportunidad de acogerse a una oferta similar, a lo que Orta se negó en rotundo porque "yo no he cometido ningún delito fiscal". El acuerdo conllevaría la asunción de la comisión de los hechos.

Casto Pino, por su parte, centró sus esfuerzos en convencer a la sala de que los desfases patrimoniales señalados por la acusación proceden de sus rendimientos laborales. "Desde 1979 a 2013 he trabajado por cuenta ajena como ingeniero técnico industrial, pero he estado pluriempleado y en mi casa entraban tres sueldos; además, he tenido cinco empresas, lo que me ha posibilitado una gran capacidad de ahorro", detalló. "He ganado mucho dinero".

Además, defendió que siempre se ha mostrado colaborador con la Justicia, primero en 2007 con la investigación del fisco y, tras su detención en 2008, testificando ante la Guardia Civil y el juez instructor. "Siempre he explicado el origen de las compras y todo lo he hecho a mi nombre; no he escondido nunca nada, jamás", sentenció.

Sobre el constructor que destapó el asunto y que afirma que Pino le pidió 300.000 euros a cambio de una licencia urbanística (por lo que se le acusa de cohecho), explicó que "nos intentó colar un apartamento turístico para convertirlo en vivienda, algo que era ilegal porque estaba en suelo rústico". Ante su negativa, comenzó la guerra, adujo.

En ello incidieron también las defensas en sus informes finales. Subrayaron que el denunciante sentía una "gran animadversión" por los inculpados. Casto Pino agregó que "hemos sufrido por su parte un acoso y derribo durante diez años y que persiste hoy día".

El fiscal del caso, Miguel Arias, detalló en su informe que Juan Manuel Orta ingresó en 2004 unos 60.000 euros como fruto de su trabajo, pero "tuvo un incremento patrimonial no justificado de 200.000 euros". Defendió con uñas y dientes la escrupulosidad del informe realizado por los peritos de Hacienda, contra el que han arremetido los letrados defensores y los peritos de parte. "La ganancialidad es una cortina de humo", espetó mientras repasaba los pormenores de las cuentas y desajustes patrimoniales detectados por los inspectores.

Sobre los delitos de falsedad en documento mercantil que les imputa a Juan Manuel Orta y A.G.V., recordó que incluso 400.000 euros de la cooperativa Cora no figuraban en la contabilidad de Taller de Finanzas: "El propósito fue siempre el falseo de la contabilidad para pagar menos IVA e impuesto de sociedades".

El delito de blanqueo de capitales, como el de cohecho, sólo atañe a Casto Pino. Aquí el Ministerio Público remarcó que en 2005 y 2006 "obtuvo incrementos patrimoniales injustificados que transformó en bienes procedentes del ilícito", caso de la finca en Alosno a la que se ha hecho referencia durante la vista oral.

El letrado del Estado, en la misma línea que la Fiscalía, añadió que las explicaciones de los acusados sobre la procedencia del dinero "han sido vagas e imprecisas".

El abogado de Casto Pino mantuvo un argumentario contundente en su informe final, con el que trató de desmontar cada uno de los delitos (cuatro para su cliente) expuestos. Puso de manifiesto su sorpresa por no haber escuchado en el acto del juicio las escuchas telefónicas que validó el Tribunal Supremo y evidenció que, lo que se inició como un caso bomba por su presunto origen en la trama urbanística de la operación Malaya, ha acabado "con simples delitos fiscales", idea en la que lo apoyó el defensor de Orta.

El abogado de A.G.V. incidió con rotundidad en que los delitos de falsedad que se le imputan a su cliente y al exalcalde "han prescrito".