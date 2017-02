La ONU, última oportunidad de Nadjiba

Nadjiba Mohamed sigue encerrada en los campamentos de Smara-Farsia en Tinduf. Su hogar es su celda dentro de una prisión delimitada por las propias fronteras del desierto. Sin embargo, lo que más le duele no son las cadenas que la atan a un territorio árido y hostil, si no saber que su carcelero es su propia familia saharaui; juez y parte a la hora de dictar su destino, un futuro lejos de la tierra que la vio hacerse mujer. Con el pasaporte retenido por su madre biológica las posibilidades de huida se han vuelto una quimera. Los saharauis tienen como mandamiento supremo evitar el abandono de los asentamientos civiles a efectos de evitar la disgregación de su comunidad. No obstante, para su familia adoptiva este principio no puede conquistarse pisoteando los derechos que nos asisten como ciudadanos del mundo.

Tras cerca de tres años secuestrada en el país africano su situación se ha hecho más precaria si cabe. Huelva Información ha tratado de contactar con ella vía telefónica, si bien al otro lado de la línea nadie descuelga el teléfono, parece estar incomunicada.

La familia de Rociana emprende un camino para "conseguir su pronta liberación"

Nadjiba desembarcó en España en el año 2000, cuando sólo tenía ocho añitos. Junto a otros centenares de niños disfrutó como beneficiaria del programa de Vacaciones en Paz que promueve el Frente Polisario en colaboración con las Asociaciones Saharauis. Son sus padres adoptivos, Manuela Calvo y José María Contreras, en quienes depositó la confianza para escapar de su cárcel.

Fiel a esta encomienda la familia rocianera ha emprendido un duro camino para lograr su liberación. Dejando a un lado los eufemismos Contreras insiste en que lo que está en juego es algo tan elevado como la libertad de una joven para poder decidir su propio futuro; para no someterse a tradiciones arcaicas que dejan a merced de sus progenitores el destino y su papel en la sociedad.

Conjuntamente con las familias de adopción de Darya Embarek y Koria Badbad, que se encuentran en la misma situación, se ha pedido amparo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo es que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias intervenga de acuerdo con sus procedimientos y protocolos, investigando en profundidad "la complicidad y connivencia del Frente Polisario y del Gobierno argelino en esta violación de Derechos Humanos".

Previamente la familia rocianera ha tratado de agotar todas las vías diplomáticas que podían permitir a Nadjiba regresar a España, como es su expreso deseo tal como reconoció en su día la propia joven a este rotativo. Desde el secuestro Contreras ha movido todos los hilos diplomáticos habidos y por haber para preservar el derecho de su hija adoptiva. Se ha reunido con el Ayuntamiento de Rociana, quien por unanimidad de los tres partidos con representación en la cámara local mostraron su solidaridad y apoyo incondicional a los padres de acogida. Igualmente se instó "al presidente de la Diputación, a la presidenta de la Junta de Andalucía y al presidente de la nación para que se haga eco del caso y mediase con las instituciones Saharauis". Del mismo modo se pedía a la Embajada de Argelia para que hiciese lo propio en el conflicto, junto con el presidente del Parlamento Saharaui y el delegado del Frente Polisario en Madrid.

Las conversaciones han sido constantes. Siguiendo el consejo de Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario en Andalucía, Contreras trató de reconducir el caso por la vía del dialogo. Para el responsable saharaui todo se reduce a un conflicto en el que colisionan el interés de la joven de regresar a España y el deseo de la familia biológica de disfrutar de la presencia de su hija tras un largo periodo en España.

Para los padres de Nadjiba nada está por encima de la libertad individual y los derechos humanos. Familiares como Sidajme, hermano menor de Nadjiba que reside en Mallorca, fue otro de los actores que intervinieron a la hora de mediar entre la joven y su familia. El joven quiso hacer ver que el regreso su hermana a España no conllevaba renunciar a sus orígenes ni el loable y legítima lucha que desempeña el Frente Polisario para el reconocimiento de El Sahara. Todo fue en vano.

Al igual que muchos otros menores saharauis, Nadjiba fijó su residencia en España por motivos médicos. Debía de ser tratada de flexo de rodilla y pie equino, mientras que los tratamientos en España permitieron que su minusvalía fuese prácticamente testimonial.

Desde Rociana siempre mantuvo el cordón umbilical con sus padres e incluso su madre, Enguia Vida Zouber, parlamentaria del Frente Polisario, viajó en numerosas ocasiones al municipio condal para ver a su hija. Contreras detalla que su casa se convirtió en una embajada para los saharauis. Con la mayoría de edad, Nadjiba viajó al Sahara para lograr la documentación que precisaba para obtener la nacionalidad tras llevar más de diez años residiendo de forma ininterrumpida en España. Lo que tendría que ser una estancia pasajera se reveló en la cruda verdad: todo fue una excusa para retenerla. Su familia le requisa el pasaporte y comienza su infierno.