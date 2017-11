Nueva sentencia favorable al Consistorio en los procesos judiciales con Giahsa

El Ayuntamiento de Cartaya ha valorado la nueva sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva, tras darle la razón al desestimar el recurso que presentó la Mancomunidad de Servicios (MAS) de la provincia de Huelva contra los presupuestos municipales del año 2016.

La Mancomunidad recurrió las cuentas del Consistorio por considerar que debían incluir una partida económica destinada a sufragar la cantidad que la entidad considera que le adeuda por salirse de Giahsa.

Según indican los servicios jurídicos municipales, el juzgado considera que la deuda que le reclama al Ayuntamiento "no está acreditada ni reconocida en ningún sitio, y que no hay sentencia judicial firme que así lo acredite, por lo que no considera procedente la impugnación de los presupuestos municipales", informó el Consistorio cartayero.

En este punto inciden que "todas las resoluciones que se han dictado favorecen al Consistorio cartayero". Además, según los mismos servicios jurídicos, "la salida de Cartaya se produjo en los mismos términos que la de otros municipios onubenses que lo hicieron anteriormente y a los que el TSJA les ha ido dando la razón, al igual que hasta ahora ha ocurrido con Cartaya en los procedimientos en los que los tribunales se han ido pronunciando".

Desde el Ayuntamiento insisten en que "el procedimiento aplicado fue totalmente legal y que esta salida estuvo provocada por el incumplimiento por parte de la mancomunidad de los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento".

El Consistorio recuerda que "también este año la Mancomunidad ha impugnado los presupuestos municipales de 2017, abriendo un nuevo contencioso por el mismo motivo", aspecto que desde el Ayuntamiento aseguran que "carece de sentido".