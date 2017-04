Moreno censura a Díaz que prime su carrera al interés de los andaluces

En su discurso, el malagueño, de forma sutil y sin nombrarlos explícitamente, censuró al resto de fuerzas políticas (Ciudadanos y Podemos) por "tener la llave" para lograr la alternancia en Andalucía y "no atreverse a darle la vuelta a la cerradura". Son, añadió, partidos que prometían aires nuevos pero que se han mostrado "incapaces, tanto desde derecha e izquierda, de cambiar las cosas" en la región.

Acompañados por el alcalde, Manuel García Félix, el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González, y la valverdeña y secretaria general del partido, Loles López, los populares celebraron un comité autonómico donde no se tocaron temas controvertidos como los últimos Presupuestos Generales del Estado. En cambio, sí que se reclamó unidad en aquellas provincias en las que existe más de una candidatura para liderar al partido.

El PP considera que Ciudadanos y Podemos no han hecho nada de lo que prometieron

La Palma del Condado acogió ayer el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, en el que el presidente regional, Juan Manuel Moreno, emplazó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a designar la fecha del debate general en Andalucía. Un escenario en el que los populares confían en mostrar las claves del proyecto de futuro que tiene para la comunidad y, en síntesis, abordar las cuestiones e inquietudes que atañen y conscitan el interés de los andaluces. Un debate del que, a su juicio, rehúye Díaz al no poder explicar "la pésima gestión al frente del Gobierno de la Junta"; razón por la que, añadió, "todo lo que sea hablar de Andalucía la puede alejar del sillón de Ferraz, que es lo que verdaderamente le importa y a cuya materia centra sus esfuerzos".

El "atraco" del impuesto de sucesiones en Andalucía

Junto con la sanidad, el impuesto de sucesiones y donaciones se ha revelado como uno de los temas que mayor factura le está pasando al Gobierno de la Junta de Andalucía. Sabedores de ello, los populares volvieron ayer a ahondar en la materia sobre la "injusticia" de un tributo que afecta a millones de familias. Juanma Moreno no dejó la oportunidad de atacar este flanco y censuró que Andalucía "sea la comunidad autónoma con el impuesto más caro de toda España". Unas competencias que fueron transferidas por el Estado a las autonomías "tras el acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán". En consecuencia, emplazó a Díaz a que "no esconda la cabeza y bonifique al 99% un impuesto del que no puede culpar al Gobierno de la nación". Moreno destacó que la petición de los socialistas de devolver las competencias al Estado representa un dislate mayúsculo que comparó a que "los ayuntamientos dijeran que les incomoda el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y reclamasen al resto de administraciones que se lo cobrarán". Sin embargo, añadió, "lo que hacen los alcaldes es trabajar por bajar la presión fiscal, mientras Díaz quiere atracar, porque es un atraco, y quiere dar la patada hacia arriba y que decida Mariano Rajoy, en vez de asumir su responsabilidad".