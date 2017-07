Márquez sustituirá a Grao como alcaldesa tras una moción de censura

En este punto fue muy dura la líder de CxI con la gestión del equipo de gobierno al que ha pertenecido su grupo hasta ayer, al indicar que "no ha habido planificación, coordinación ni proyectos de futuro, y no se ha trabajado en equipo", por lo que, según añadió, "no ha habido nada que se asemeje al cambio por el que apostamos cuando nos presentamos a las elecciones".

Nueva organización municipal

Aunque todo apunta a que los actuales portavoces de PSOE y PA asumirían las primeras tenencias de Alcaldía, Márquez afirmó que esa cuestión aún no está cerrada, aunque sí adelantó que el nuevo equipo de gobierno estará formado por tres grandes áreas: reactivación económica, regreso a los valores y gestión municipal, de las que colgarán las diferentes delegaciones y en las que habrá representantes de las tres formaciones que integrarán el nuevo gobierno. El principal objetivo de esta nueva organización, apuntó, es "lograr una mayor coordinación". Preguntada por uno de los temas que han marcado los dos primeros años del mandato, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejó en la calle el año pasado a 80 trabajadores municipales, Márquez señaló que se trata de un asunto "judicializado", por lo que "haremos lo que digan los tribunales. En este sentido, especificó que "hay actualmente una demanda colectiva en trámite, y después llegarán las demandas individuales, por lo que iremos acatando las decisiones que vayan adoptando los jueces". Finalmente, sobre su condición de exsocialista, ya que Márquez dejó de militar en el PSOE el pasado mandato, abandonando incluso el equipo de gobierno del que formaba parte y que lideraba la exalcaldesa María Luisa Faneca, la futura regidora isleña precisó que "nunca he dejado de ser socialista y de izquierdas, aunque dejase de militar en el PSOE", por lo que mostró su confianza en que en esta nueva etapa "me entenderé mejor con formaciones más progresistas como el PA de isla Cristina y el PSOE, que con un partido como el PP del que me siento muy diferenciada". Esta moción de censura, la primera que vive el Ayuntamiento de Isla Cristina en el actual periodo democrático, viene precedida de la que el pasado día 3 de julio prosperó en Bollullos Par del Condado.