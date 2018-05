La Junta pide al Gobierno que "si tiene un problema de presupuesto, lo diga"

El enfrentamiento directo entre la administración autonómica y central por la regeneración de las playas afectadas por los temporales vivió su enésimo capítulo sin que se vislumbre final alguno. Después del cruce de declaraciones entre el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ayer le tocó el turno al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien pidió al Ejecutivo central "que deje de marear la perdiz" con respecto a la regeneración de las playas andaluzas tras los temporales y que "extraiga arena de donde medioambientalmente se pueda llevar a efecto". En el mismo sentido, pidió que "si tienen un problema de presupuesto o de tiempo, que lo digan, pero que no busquen enfrentamientos donde no los hay".

Jiménez Barrios quiso recordar que tras los temporales, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pidió al Gobierno central "compromiso" y solicitó al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "que viniese y comprobase personalmente los daños que se habían producido en ese recurso turístico tan importante para la economía de Andalucía".

"Esa visita se produjo y desde entonces comprometimos la lealtad del Gobierno de Andalucía con el Gobierno central y se montó una reunión de coordinación donde el propio consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha estado presente junto a las diputaciones de Cádiz y Huelva mostrando esa lealtad del trabajo con el Ejecutivo central".

En esa línea, Jiménez Barrios reconoció estar "muy sorprendido que se haya roto ese clima de trabajo y entendimiento por algo que nadie puede entender", ya que si bien "la competencia de depositar arena en las playas es de Costas, algo que no lo puede discutir nadie y por tanto es la que tiene que dar las soluciones, la Junta tiene las competencias ambientales y tiene que velar que el lugar del que se vayan a sacar las arenas tenga una autorización ambiental, porque no creo que ningún político responsable quiera sacar arena de donde medioambientalmente no se puede".

"En el caso que nos ocupa, el Gobierno quiere sacar del Placer de San Jacinto, frente a Doñana, donde en este momento se está produciendo la aova del langostino, de la chirla y de la acedía", explicó el vicepresidente, que alegó "que quién en su sano juicio va a firmar un papel autorizando extraer arenas en un momento de cría de un recurso económico tan importante y ambientalmente tan delicado para la ciudadanía y para los intereses económicos de Andalucía".

"Es algo que no lo entiende nadie, incluso el Instituto Español de Oceanografía, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, calificó de sorprendente esta decisión, por lo que desde el Gobierno deben de dejar de marear la perdiz y buscar un sitio adecuado para extraer arena", en un informe que fue adelantado ayer por Huelva Información.

Con todo, Jiménez Barrios subrayó que desde el Gobierno andaluz siguen ofreciendo "lealtad y colaboración" al Ejecutivo "porque estas peleas no ayudan en nada, y si hay una explicación por tema presupuestario o de tiempo que lo hablen claro y lo digan, pero no tiene ningún sentido que intenten ver que hay un enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno porque no es verdad".