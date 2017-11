La Junta inicia la expropiación forzosa del área litoral de Las Marismillas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha iniciado el expediente de expropiación forzosa de las 247 hectáreas de finca Las Marismillas que discurren en la zona litoral del Parque Nacional de Doñana (Parcela D), de titularidad privada y pertenecientes a las familias Berasaluce y Morenés.

En la resolución, expuesta ayer mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y a la que ha accedido Huelva Información, se detalla que no se ha recibido alegación alguna dentro del plazo de información pública, lo que según la propia Administración autonómica sería indicativo "de que los dueños están por la labor de recibir el dinero y de que se expropien los terrenos".

247Hectáreas. Es el área que ocupan los terrenos aledaños a la playa que se expropiarán

El asunto no es baladí, si se tiene en cuenta que el litigio empezó allá por 1998, cuando sólo algunos de los propietarios (hermanos entre sí) se decidieron a vender sus parcelas almonteñas. Otros no estaban por la labor y querían conservarlas. El gerente del Espacio Natural de Doñana, Juan José Chans, recordó ayer a este periódico que "cuando uno de ellos presentó la demanda para que lo expropiaran, un tribunal obligó a expropiar el terreno de todos". Aconteció en pleno periodo de transferencia de las competencias sobre el parque -del Estado a la Junta de Andalucía- y "los jueces acabaron mandando una requisitoria tremenda diciendo que por qué en cinco años no se había hecho".

Así, con el acuerdo publicado ayer en el BOP se procede a dar cumplimiento a aquella sentencia de 2003, dictada por la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y por la que se instaba a la Junta de Andalucía a iniciar el expediente de expropiación forzosa de los mencionados terrenos, situados en la zona litoral de Las Marismillas.

Desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva se indicó a este rotativo que "para la Junta es importante que se culmine un proceso burocrático que ha durado muchos años" y se celebra que "los dueños estén por la labor de recibir el dinero".

Las mismas fuentes concretaron que en esas casi 250 hectáreas que se van a expropiar "no se puede construir ni sembrar, es un terreno baldío" pero de gran interés para la Administración autonómica y para el propio parque nacional, ya que "forma parte del itinerario de acceso público".