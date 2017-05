La Junta estudia medidas para mejorar las zonas degradadas por la actividad minera

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que gracias a la coordinación y a la "rápida" actuación de la Junta de Andalucía se puede afirmar que "ya ha pasado la gravedad" del vertido que se produjo el 18 de mayo en la corta minera de La Zarza.

Según indicó Fiscal en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, en una comparecencia a petición de Ciudadanos, ahora se inicia un periodo de estudio y reflexión entre los distintos órganos de la administración y agentes relacionados con la materia para analizar todas y cada una de las medidas que se puedan adoptar para mejorar las zonas degradadas por la actividad minera, además de evitar, en lo posible, que se repita este tipo de episodios.

La Consejería está en coordinación con los responsables de Empleo, Empresa y Comercio, la Administración competente en materia de minas, para que plantee las posibles actuaciones a realizar en la zona minera en general, así como para la eliminación definitiva del volumen de agua retenida y confinada en las presas.

Según el consejero, la autoridad minera deberá exigir la restauración de los daños causados, mientras que Medio Ambiente podrá sancionar a las empresas responsables por el vertido y exigir que se reparen los daños que se hayan ocasionado al medio natural.

La actividad minera en La Zarza cesó en 1991, por lo que no estuvo sometida a ningún trámite de prevención ambiental. No obstante, de acuerdo con el Real Decreto sobre restauración de espacio natural afectado por actividades mineras, la empresa debería haber aportado a la autoridad el Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental, algo que no hizo.