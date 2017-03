La Junta emprenderá "cualquier acción" en su mano para parar el almacén de gas en Doñana

El Gobierno defiende rigor técnico de informes sobre los proyectos de gas en Doñana

El Gobierno ha defendido el rigor de los informes y las declaraciones de impacto ambiental sobre los proyectos gasísticos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado para responder a varias preguntas, entre ellas algunas relacionadas con estos proyectos de gas.

La diputada de Podemos María Isabel Mora ha criticado que se pretenda colocar "una bombona de butano bajo el subsuelo de Doñana", algo que ha calificado de "burrada" y observado que sería impensable hacerlo en otros lugares que son también Patrimonio de la Humanidad, como La Alhambra. Mora ha lamentado que la Unesco haya tenido que "afear" a España las declaraciones de impacto ambiental que se han realizado para evaluar estos proyectos gasísticos.

"Sí sabemos hacer Declaraciones de Impacto", ha aseverado la secretaria de Estado, y ha recordado que se han realizado cuatro declaraciones, una por cada uno de los subproyectos de extracción y almacenamiento de gas previstos en las inmediaciones del Parque Nacional. Ha insistido además en que esas evaluaciones analizan y evalúan las posibles interrelaciones entre cada uno de los proyectos y ha recordado que la Comisión Europea inició una investigación para comprobar que todo se estaba haciendo conforme a la normativa y cerró la misma al corroborar que todas las actuaciones eran correctas.

La secretaria de Estado ha respondido en la Comisión a varias preguntas relacionadas con los planes de dragado de profundización del río Guadalquivir, y ha recordado que el Gobierno ya ha descartado ese proyecto, que pretendía conseguir una mayor profundidad en el río para permitir el paso de buques más grandes.

La diputada María Isabel Mora ha observado sin embargo que no existe ninguna resolución "concreta y definitiva" en la que se plasme la negativa del Gobierno a ese proyecto, y ha recordado que la propia Unesco amenazó con sacar Doñana de la lista Ramsar -en la que están incluidos los humedales más valiosos del mundo- si continuaba adelante con ese proyecto de dragado del río. La secretaria de Estado ha asegurado que el proyecto no se va a llevar a cabo. "No cumple con las condiciones, no puede ejecutarse", ha dicho, y ha precisado que esa obra ya no figura en ninguna planificación del Gobierno.