La Junta convocará una mesa de la pesca con los representantes del sector

La sesión exige al Gobierno paralizar el proyecto de gas en Doñana

Mientras se solapaban, por momentos, los movimientos de declaraciones por parte del sector de la chirla, en el interior del salón de plenos se desarrolló la cita ordinaria del mes de marzo. Un Pleno que comenzó con una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy y que causó la retirada de varias mociones que tenían relación con este asunto. Esto, sumado a la iniciativa retirada del PSOE del sector pesquero, provocó una sesión más corta de lo previsto. Entre las distintas mociones que se debatieron salió adelante una iniciativa del Partido Socialista en el que se exigirá al Gobierno de España que "recapacite sobre su postura, dé marcha atrás y rechace de manera inmediata la ejecución del proyecto de almacenamiento de gas en Doñana". La moción salió adelante, como era de esperar, por la mayoría del PSOE además del apoyo de Izquierda Unida. El diputado no adscrito Ruperto Gallardo se abstuvo y el PP votó en contra, ya que su opinión "no ha cambiado nunca" y tienen un respeto "escrupuloso a los técnicos y a la ley". También se aprobó, y por unanimidad, una iniciativa de IU en la que se insta a las administraciones a diseñar un plan urgente de choque que garantice a corto plazo la limpieza de las zonas de asentamientos, la instalación de contenedores o cubas, el acceso al agua potable... Además, entre otras cuestiones, instó a los ayuntamientos a empadronar a todas las personas migrantes, que quieran hacerlo, que se encuentren en sus municipios. Por contra, no salió adelante una moción presentada por el diputado no adscrito en la que se pedía el reconocimiento anual de una Medalla al Ayuntamiento del año, tras rechazarlo el PSOE. Tampoco salió adelante una moción del Partido Popular en relación a las "mejoras urgentes sanitarias en la provincia de Huelva", con el voto contrario del PSOE, quien tumbó otra de IU en la que se pedía a la Junta la puesta en marcha de un plan contra las bajas de personal en el Hospital Comarcal de Riotinto, además de un plan de inversiones para cubrir las carencias de dicho hospital y en los centros de la Zona Norte.